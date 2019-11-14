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Житель Луганска шпионил на Украину и получил 12 лет за госизмену
14 ноября 2019, 15:24 • 109 • В мире
Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил жителя Луганска к 12 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины. Сотрудники СБУ дали ему позывной "Призрак", сообщила пресс-служба МГБ ДНР.
Как выяснилось, 39-летний мужчина был завербован СБУ при пересечении украинского КПВВ "Станица Луганская". Ему присвоили оперативный псевдоним "Призрак", назначив регулярные встречи для конспиративного обмена информацией.
Агенту дали задания по сбору и передаче СБУ сведений о сотрудниках правоохранительных органов ЛНР. Также была поставлена задача собирать информацию об их близких родственниках на территории Украины.
Однако деятельность шпиона была пресечена сотрудниками МГБ ЛНР. Рассмотрев все обстоятельства, суд назначил ему наказание в 12 лет лишения свободы.
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