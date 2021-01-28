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Житель Крыма рассказал, за что он благодарен Украине
28 января 2021, 17:35 • 341 • Украина
Ялта, 28 января. Крым и Севастополь совсем скоро отпразднуют семь лет, как они вошли в состав Российской Федерации после референдума в марте 2014 года. За это время многое в республике поменялось, причем в лучшую сторону, но некоторое «наследство» Украины до сих пор преследует жителей полуострова. Именно об этом ФАН поговорил с местным жителем.
Как заявил Андрей (имя изменено по просьбе собеседника издания), Крым получил от Украины «в наследство» плохие дороги и убитую инфраструктуру, поэтому России приходится теперь все восстанавливать. По его словам, после развала Советского Союза Киев почти ничего не вкладывал в развитие республики, поэтому за те годы, пока над полуостровом был поднят украинский флаг, большая часть Крыма просто начала разрушаться.
Также Андрей добавил, что из-за откровенного бардака на Украине в Крыму строились все, у кого были хоть какие-то деньги, причем без документов на землю, разрешения на строительство, из плохих стройматериалов и так далее. Именно поэтому сейчас можно наблюдать множество разноцветных, разноразмерных уродцев-пристроек на множестве частных домов.
Он отметил, что в республике в свое время происходили даже убийства, если «что-то не поделили», нередко такие разборки касались участка под очередную застройку. Причем такие инциденты происходили вплоть до 2013 года, но после воссоединения Крыма с Россией подобного на полуострове больше, к счастью, не случалось.
По его словам, самое главное «наследство», которое жители Крыма получили от Украины, — это воспоминания о том, чего не должно происходить в республике. В частности это касается событий до и после 2014 года, когда на Украине начали убивать и калечить людей на почве национальной розни и из-за политических взглядов.
Андрей радостно отметил, что в Крыму наконец-то начали ремонтировать и строить дороги, особенно его впечатляет трасса «Таврида», которая скоро соединит многие города полуострова. Напомним, ранее ФАН рассказывал, что языковой вопрос на Украине может толкнуть Одессу и Харьков «на выход».
Автор: Владимир Сергеев
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