Ялта, 28 января. Крым и Севастополь совсем скоро отпразднуют семь лет, как они вошли в состав Российской Федерации после референдума в марте 2014 года. За это время многое в республике поменялось, причем в лучшую сторону, но некоторое «наследство» Украины до сих пор преследует жителей полуострова. Именно об этом ФАН поговорил с местным жителем.

Как заявил Андрей (имя изменено по просьбе собеседника издания), Крым получил от Украины «в наследство» плохие дороги и убитую инфраструктуру, поэтому России приходится теперь все восстанавливать. По его словам, после развала Советского Союза Киев почти ничего не вкладывал в развитие республики, поэтому за те годы, пока над полуостровом был поднят украинский флаг, большая часть Крыма просто начала разрушаться.

«Конечно, в меньшей степени это коснулось курортной части Крыма, потому что каждый что-то делал, чтобы привлечь как можно больше туристов. В этом вопросе, наверное, больше всего повезло Ялте, потому что там всегда все хотели если не отдохнуть, то хотя бы побывать. Если проехаться по всему ЮБК, то можно увидеть, какая может быть разница в развитии по сути двух одинаковых городов или поселков, которые находятся друг от друга на расстоянии не больше 10 км», — говорит он.

Также Андрей добавил, что из-за откровенного бардака на Украине в Крыму строились все, у кого были хоть какие-то деньги, причем без документов на землю, разрешения на строительство, из плохих стройматериалов и так далее. Именно поэтому сейчас можно наблюдать множество разноцветных, разноразмерных уродцев-пристроек на множестве частных домов.

«Однако я и многие крымчане даже благодарны Украине за такой период, потому что действительно удалось немного «построиться» и хоть как-то встать на ноги за счет сдачи жилья в летний период. Если бы не было такой возможности, то я не знаю, как бы тут жили люди, потому что зарплаты были мизерными. Но у этого массового строительства была и обратная сторона медали», — сказал крымчанин.

Он отметил, что в республике в свое время происходили даже убийства, если «что-то не поделили», нередко такие разборки касались участка под очередную застройку. Причем такие инциденты происходили вплоть до 2013 года, но после воссоединения Крыма с Россией подобного на полуострове больше, к счастью, не случалось.

«Еще хочу сказать отдельное спасибо Украине за водную и электрическую блокаду, потому что тем самым она раз и навсегда дала понять жителям Крыма, кто есть кто», — заявил Андрей.

«При этом в Крыму многие чиновники после нашего долгожданного воссоединения остались на своих местах, поэтому за последние годы здесь сменились десятки министров и сотни госслужащих, чьи карьеры заканчивались уголовными делами. Похоже, им давали шанс исправиться, чтобы они могли показать себя в реальной работе, однако, скажем так, не все справились с возложенными на них задачами, поэтому каждый получил по заслугам», — добавил он.

По его словам, самое главное «наследство», которое жители Крыма получили от Украины, — это воспоминания о том, чего не должно происходить в республике. В частности это касается событий до и после 2014 года, когда на Украине начали убивать и калечить людей на почве национальной розни и из-за политических взглядов.

«Я безмерно рад и благодарен России, что в Крыму мирно и спокойно и что с нынешней Украиной нас теперь связывает только прошлое. Конечно, здесь предстоит еще много работы, потому что после украинских времен многое пришло в упадок, однако процесс восстановления уже идет, и его не остановить», — заявил собеседник издания.

Андрей радостно отметил, что в Крыму наконец-то начали ремонтировать и строить дороги, особенно его впечатляет трасса «Таврида», которая скоро соединит многие города полуострова. Напомним, ранее ФАН рассказывал, что языковой вопрос на Украине может толкнуть Одессу и Харьков «на выход».