Житель Калифорнии показал один из примерно 140 стихийных лагерей, которые иначе как "адом бездомных" не назвать. Хижины и шалаши сделаны из того, что люди нашли на свалке.

Telegram-канал "Свежести" опубликовал трёхминутное видео, снятое из автомобиля. Машина движется по дороге, и автор ролика на английском языке рассказывает о районе, в котором он находится.

Эти кадры снял пользователь YouTube Ezekiel2000. Житель Калифорнии показал сотни метров "ада бездомных" - лагеря, где в нечеловеческих условиях живут люди. Он располагается в Окленде сразу за кладбищем сгоревших машин и городской свалкой, прячась под автострадой.

Народ строит дома из всего, что попадётся под руку, - обрывков тентов и торговых палаток, досок разного калибра, железных щитов, деревянных палет, ящиков. Если повезёт, получается некое подобие сарая. В большинстве случаев - конура, в которой стыдно поселить и собаку.

По данным на 2019 год, в Окленде свыше 4000 бездомных. Ещё в 2015 году их было на 86% меньше, пишет The Guardian. Фактически каждый четвёртый горожанин не имеет постоянного жилья.

Городские власти провели ревизию и выяснили, что на территории Окленда по меньшей мере 140 лагерей бездомных. Ситуация обсуждалась на заседании Генассамблеи ООН, где констатированы нездоровые и небезопасные условия для жизни людей.

Власти пытаются решить проблему. 1 ноября американское издание Mercury News сообщило о скором предоставлении 65 живущим на улице крошечных домиков для временного проживания.

Микростроения изготовлены из сборных панелей. Внутри одна или две односпальных кровати, полка для вещей. Ни на что другое места не остаётся. Есть окно, запирающаяся дверь и электричество. Внутри помещение напоминает тюремную камеру, снаружи - домик на детской площадке, который почему-то забыли раскрасить в яркие цвета.

К концу 2022 года планируется построить около 1000 единиц такого "переходного жилья". На это будет выделено порядка 20 миллионов долларов.