Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Короткий ответ Шойгу заставил Байдена звонить в Кремль
Что на самом деле испугало Байдена: военную хитрость русских раскрыл Яков Кедми
Украинский морпех Вадим Сухаревский первым открыл огонь по мирным людям в Славян...
Иностранные военные контингенты с востока Украины перебираются под Львов – их о ...
Главная / В России

«Жить здесь всё равно не будете»: как адвокат и бизнесмен пытаются лишить семью девочки-инвалида земельного участка

16 апреля 2021, 12:35  •  118 • В России
В Подмосковье семья 12-летней Ульяны Шибиной, девочки с тяжёлым генетическим заболеванием, может остаться без земельного участка. Родители ребёнка получили его на условиях муниципальной аренды и собирались строить там дом, адаптированный под нужды ребёнка. Но внезапно оказалось, что на участке есть «постройка», а затем объявился её собственник — бизнесмен, который подал иск о расторжении договора аренды. Суд первой инстанции удовлетворил его. Юристы Шибиных предполагают, что истец обосновывает свои права на объект подложными документами. В деле также фигурирует жена главы Адвокатской палаты Подмосковья Алексея Галоганова, его же представители Шибиных называют главным бенефициаром судебного разбирательства. В деталях истории разбирался RT.
 
© Фото из личного архива
 

У 12-летней Ульяны Шибиной редкое генетическое заболевание — несовершенный остеогенез. Пациентов с таким диагнозом называют «хрустальными», у них очень хрупкие кости и любая неосторожность может привести к перелому. Ульяна перенесла несколько операций за рубежом, на которые семья собирала пожертвования с помощью благотворительных фондов. В ногах девочки установлены металлические штифты, и для комфортной жизни ей необходимы определённые условия в доме, рассказывает RT мама Ульяны Анна. 

Сейчас Шибины снимают квартиру в Солнечногорском районе. Но они давно планировали построить собственное жильё, чтобы предоставить дочери всё необходимое для жизни. 

  • © Фото из личного архива

«После последней операции вопрос проживания в своём доме встал особенно остро. Ульяна не может сама выйти улицу, а ей 12 лет, она хочет быть самостоятельной. По проекту дома мы хотели устроить для неё кухонное пространство, поскольку в обычной кухне ей неудобно — дочь маленького роста, и нет гарантий, что в дальнейшем она вырастет. Поэтому и сантехнику хотели специальную, заниженную, ванну для людей с ограниченными возможностями — сделать всё безопасно и так, чтобы Ульяна не чувствовала себя ущемлённой», — объясняет Анна.

В декабре 2018-го Шибины обратились в администрацию городского округа Солнечногорск с просьбой помочь им улучшить жилищные условия — предоставить в аренду землю под строительство жилого дома. Чиновники подобрали им свободный участок в деревне Льялово — сами Шибины живут неподалёку и искали землю поближе к школе Ульяны и медучреждениям, где наблюдается девочка.

Анна заключила с администрацией договор аренды на десять лет, и в сентябре 2019 года супруги получили разрешение на строительство. 

При осмотре участка, по словам женщины, они с мужем обнаружили под землёй остов какого-то сооружения: бетонные блоки, прогнившие перекрытия. Поэтому, прежде чем начать стройку, они ещё раз уточнили в администрации, всё ли в порядке с участком и не помешает ли обнаруженное строение их планам.

«Мы обратились в комитет по имуществу с просьбой проинформировать, можно ли удалить остатки этого подземного сооружения, — говорят Шибины. — Нам ответили, что земельный участок не обременён правами и притязаниями третьих лиц, залогами, на нём отсутствуют какие-либо объекты недвижимости, зарегистрированные в ЕГРН, в подтверждение предоставили выписку оттуда». (Выписка и ответ администрации также есть в распоряжении RT.)

В администрации Солнечногорска подтвердили эту информацию. «На момент образования и предоставления Шибиной земельный участок был свободен от построек и прав третьих лиц, после начала строительных работ на участке под слоем грунта был вскрыт фундамент, конструкция из бетонных плит», — сообщил RT заместитель главы администрации Солнечногорского городского округа Иван Моисеев.

Супруги подыскали строительную компанию, разработали проект будущего дома и приступили к работам. 

«По-хорошему или по закону»

 

21 декабря 2019 года, по словам Анны, к ним на  участок пришёл незнакомый мужчина. «Он предложил выкупить наш участок, но мы категорически отказались», — вспоминает Анна. 

  • © Фото из личного архива

Тогда, продолжает она, мужчина сообщил, что участок якобы юридически не чист.

«Сказал, что, если мы не уберёмся оттуда по доброй воле, у нас и нашего ребёнка будут проблемы и жить на этом участке мы всё равно не будем. Дал понять, что либо мы соглашаемся на его условия, либо он приложит все усилия, чтобы лишить нас прав на землю», — рассказывает Шибина.

В качестве обоснования своих требований, продолжает она, мужчина заявил, что в соседнем доме проживают «уважаемые люди», которые «просто не хотят, чтобы на этом участке кто-то жил». 

Впоследствии оказалось, что незваного гостя зовут Андрей Павлухин, он адвокат и возглавляет Солнечногорский филиал Московской областной коллегии адвокатов.

В ходе этого разговора, по словам женщины, Павлухин предлагал им арендовать другие земельные участки, но «они были абсолютно неравноценны, находились очень далеко от места лечения и обучения ребёнка». 

Шибины объявили адвокату, что продолжат строить дом на своём участке. Тогда, по их словам, он заявил, что остатки фундамента на их земле — это объект недвижимости. «У него есть собственник, который и будет бороться с ними в суде «в случае несговорчивости», и в итоге «участок не достанется никому», приводит Анна слова адвоката.

«Картофелехранилище»

 

В конце февраля 2020-го, по словам Шибиной, к ним на участок снова приехал Павлухин. «Но уже не один, а с двумя лысыми мужчинами пугающей внешности», — вспоминает Анна.

Павлухин заявил, что он представитель того самого собственника. 

Адвокат, продолжают Шибины, начал разговор на повышенных тонах, угрожал, что обяжет их восстановить «объект недвижимости» — те самые руины. «Размахивал перед лицом Анны выпиской из ЕГРН на какое-то овощехранилище стоимостью 4 млн рублей», — говорится в жалобе Шибиных, поданной в Адвокатскую палату Московской области. При этом доверенность на представление интересов собственника, по их словам, Павлухин им не предъявил.

Адвокат вызвал наряд полиции, с Шибиных взяли объяснительную о том, на каких основаниях они проводили работы. 

В марте 2020 года объявился и загадочный собственник. Некий Валерий Гличиянц подал иск в Солнечногорский городской суд о расторжении договора аренды между Шибиной и администрацией.

В качестве доказательств он представил в суд свидетельство о собственности на расположенную на их участке «постройку». Якобы Гличиянц купил её у компании ЗАО «Агроплеменная фирма Искра» в 2014 году. В документах сооружение значится как картофелехранилище. 

Однако в этой сделке обнаружилась масса нестыковок, рассказывает RT Максим Дранжевский, заведующий юридической клиникой при МГУ, которая представляет интересы Шибиных в суде.

«Во-первых, эту компанию сейчас возглавляет сын Гличиянца», — рассказывает юрист. В выписке из ЕГРЮЛ главой фирмы действительно значится Валерий Валериевич Гличиянц (документ есть в распоряжении RT).

«Существенно больше 8 млн человек»: Голикова оценила темпы вакцинации в России

Во-вторых, вообще непонятно, как эта постройка оказалась у «Искры», продолжает Дранжевский.

«В их документах указано, что право собственности перешло этой фирме на основании постановления правительства о приватизации колхозов. Но никаких актов о передаче конкретного имущества в собственность этой компании нет. А без них никакие постановления сами по себе основанием для регистрации права являться не могут. Это всё равно что заявить: «Мне принадлежит ваша квартира, потому что в Конституции зафиксировано право собственности», — поясняет RT юрист.

Кроме того, по словам Дранжевского, постановления о колхозах, указанные в свидетельстве «Искры», датированы 1991—1992 годами, а сама компания образована лишь в 1999 году, то есть участвовать в приватизации колхозов она никак не могла.

«Поэтому есть основания полагать, что эти и другие документы со стороны истца — подложные», — говорит юрист.

Не первая попытка

 

В 2014 году передача картофелехранилища Гличиянцу производилась без оформления земельного участка под ним — и это противоречит законодательству, рассказывает Максим Дранжевский.

«Строение», которым якобы владеет г-н Гличиянц, ни по каким документам «не привязано» к земле. То есть оно может находиться, если вообще существует, где угодно в деревне Льялово. Но суд это игнорирует», — поясняет юрист.

Кроме того, отмечает он, до 2020 года Гличиянц не заявлял о наличии у него прав на «картофелехранилище» или спорный земельный участок, не предпринимал каких-либо мер по его освоению или ремонту.

«Удивляет и то, как стремительно росла стоимость ветхого, почти развалившегося строения. В договоре 2014 года, когда оно перешло Гличиянцу, указано, что куплено оно за 59 тыс. рублей. В 2020-м он пытался продать его за 1,2 млн рублей, а уже несколько недель спустя представил документы, в которых говорится, что картофелехранилище стоит больше 4 млн», — говорит Дранжевский.

В ходе рассмотрения иска к Шибиным в Солнечногорском городском суде выяснилось, что это не первый спор по поводу попытки незаконного завладения данным участком. Несколько лет назад с помощью поддельных документов его пытался присвоить себе некий Дмитрий Вартанов.

В 2016—2017 годах проходил суд по иску администрации Солнечногорского района к нему о признании отсутствующим права собственности на тот же земельный участок, что выдали Шибиным. Администрация выиграла тот суд.

Что примечательно, представителем интересов истца в деле был всё тот же адвокат Андрей Павлухин, добавляет Максим Дранжевский.

«Причём в том деле, как и в документах об участке, не было никакой информации о нахождении там каких-либо объектов недвижимости. То есть Павлухин не мог не знать, что никакого «картофелехранилища» на участке нет», — уточняет юрист.

«Уважаемые люди»

 

В ходе суда выяснилось, что же за «уважаемые люди» проживают по соседству с семьёй Анны. 

В качестве третьего лица по делу проходит Лариса Галоганова — именно она проживает на соседнем с Шибиными участке. Согласно выписке из ЕГРН (есть в распоряжении RT), она действительно владеет этой землёй.

По словам Анны, её соседка — жена Алексея Галоганова, главы Адвокатской палаты Московской области и вице-президента Федеральной палаты адвокатов. «Мы видели его на соседнем участке, сопоставили с фото в сети», — объясняет Анна. 

В 2020 Гличиянц пытался продать «овощехранилище» Галогановой, сделку не зарегистрировали, но остался договор — так соседка Шибиных и оказалась среди участников процесса. 

«Поскольку Галоганов — начальник Павлухина по Адвокатской палате, он, по всей видимости, мог действовать не только от имени собственника остатков подземного сооружения, но и в его интересах», — подчеркивает Максим Дранжевский.

«Был принят целый ряд мер»: Росстат сообщил о снижении уровня бедности в России

Алексей Галоганов, несмотря на высокий статус и занимаемую должность, не в первый раз оказывается в центре скандала. В 2011, будучи кандидатом в депутаты Госдумы от «Единой России», он скрыл доход в 1,9 млн рублей при подаче документов в ЦИК. Он также подвергался критике коллег за долгое — более 28 лет — руководство палатой.

«Семья ребёнка-инвалида не в состоянии противостоять высокопоставленному чиновнику из адвокатуры. Наши ресурсы крайне ограничены, особенно в сравнении с административными ресурсами таких людей», — поясняют Шибины.

Валерий Гличиянц — тоже не самый простой человек. Как сообщают СМИ, он достаточно крупный бизнесмен, ранее возглавлял компанию ООО «Интеко-агро», которая входила в группу «Интеко» Елены Батуриной, жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. В 2017-м Гличиянц стал акционером Невского банка, ныне признанного банкротом. Согласно данным базы СПАРК, Гличиянцу принадлежит почти 10% в уставном капитале банка. Также, по данным сервиса, ранее он возглавлял и был совладельцем компаний по производству охлаждённого мяса, а также оружия и боеприпасов и ещё нескольких фирм, преимущественно связанных с сельским хозяйством.

Алексей Галоганов отказался разговаривать с RT. Связаться с Валерием Гличиянцем на момент публикации не удалось. Представитель его интересов Наталья Григорьева также не стала комментировать происходящее, сославшись на необходимость дождаться решения суда. Побеседовать с Андреем Павлухиным на момент публикации также не удалось. 

Администрация поддерживает Шибину

 

В рамках земельного спора Гличиянц также пытался возбудить и уголовное дело против Шибиных за «умышленную порчу имущества» — того самого разрушенного строения. В полиции ему в этом отказали.

Шибины тоже пытались возбудить уголовное дело о подлоге документов, но со стороны правоохранителей последовал отказ.

«В декабре 2020 года из Солнечногорской городской прокуратуры поступило обращение о возможном нарушении законодательства при постановке на кадастровый учёт объектов недвижимости, а также возможном подлоге документов, указывающих на наличие прав на земельный участок, расположенный в д. Льялово. По данному факту сотрудниками полиции проведена проверка, по результатам которой в связи с отсутствием события преступления было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — сообщили RT в пресс-службе главного управления МВД по Подмосковью.

«Администрация Солнечногорского городского округа не располагает информацией об обстоятельствах приобретения Гличиянцем прав на картофелехранилище. Указанное сооружение в ЕГРН не имеет привязки к земельному участку. На земельный участок наложен запрет по осуществлению какой-либо деятельности до вынесения решения суда», — поясняет заместитель главы администрации Солнечногорского городского округа Иван Моисеев.

Иными словами, до окончания разбирательств Шибины ничего строить не могут.

«Администрация в судебном разбирательстве поддерживает Шибину и настаивает на отсутствии правовых оснований для удовлетворения исковых требований Гличиянца, — рассказывает Иван Моисеев. — В настоящий момент проводятся мероприятия по подбору альтернативного земельного участка Шибиной в случае удовлетворения исковых требований гражданина Гличиянца».

По словам Анны Шибиной, средств на покупку другого участка у них нет. 

«Из-за невозможности начать стройку пострадала вся наша семья, прежде всего наши дети, ребёнок-инвалид. Но, к сожалению, не можем позволить себе купить какой-либо иной участок. Для нас это неподъёмная трата. При этом деньги, полученные от продажи квартиры, обесцениваются. Уже понятно, что мы вынуждены будем опять брать кредиты», — переживает она.

В начале апреля Солнечногорский городской суд постановил удовлетворить иск Гличиянца. Сейчас представители Шибиных намерены обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.  

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



118
Источник
Похожие новости
13 апреля 2021, 22:15
Под стражей до 12 июня: что известно об аресте подозреваемого в госизмене профессора МФТИ
15 апреля 2021, 07:15
«Приоритетное значение»: на что способны российские войска радиоэлектронной борьбы
14 апреля 2021, 23:00
«Для прибывающих любым видом транспорта»: Роспотребнадзор обязал всех въезжающих в РФ россиян сдавать тест на COVID-19
14 апреля 2021, 13:50
«Надеюсь, что пандемия скоро отступит, в том числе благодаря вакцинации»: Путин сделал вторую прививку от коронавируса
14 апреля 2021, 20:15
«Женщины сейчас в замечательном положении»: Лукерья Ильяшенко о феминизме, съёмках в сериалах и карьере в балете
14 апреля 2021, 22:05
«Небрежно кинула девочку в кроватку»: родители предложили лицензировать деятельность нянь после инцидента с их ребёнком
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 апреля 2021, 00:45
"Дави их...": Россия прижала Киев в Керченском проливе, наблюдая за "у...
16 апреля 2021, 06:15
Замысел Украины разоблачен: За стычкой в Азовском море может последовать "оборон...
16 апреля 2021, 04:25
Украинский посол был серьёзен, но вызвал лишь ухмылку: "Удивительный человек что...
16 апреля 2021, 02:35
ФСБ России обвинили в провокации. Украинцам не поверили: "Может, им спьяну показ...
16 апреля 2021, 06:15
"Наши две великие страны": Байден внезапно сменил риторику, но русские не п...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 апреля 2021, 18:25
Военные Украины отказались силой возвращать Донбасс
14 апреля 2021, 02:55
Лоферы за тысячу долларов и новое лицо. Журналисты не узнали Порошенко
15 апреля 2021, 00:00
"Ой, чё деется!" США развернули свои корабли в Чёрном море. Хватило манёвра Шойгу
15 апреля 2021, 05:30
Что на самом деле испугало Байдена: военную хитрость русских раскрыл Яков Кедми
13 апреля 2021, 23:15
"Будьте так любезны...": Житель Донбасса поставил украинского журналиста в тупик простым вопросом
10 апреля 2021, 09:05
«Близится развязка»: украинский политик указал, зачем военные США прибыли в Донбасс
13 апреля 2021, 19:35
Совбез ООН прекратил трансляцию заседания после комментария России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.