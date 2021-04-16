«Жить здесь всё равно не будете»: как адвокат и бизнесмен пытаются лишить семью девочки-инвалида земельного участка

В Подмосковье семья 12-летней Ульяны Шибиной, девочки с тяжёлым генетическим заболеванием, может остаться без земельного участка. Родители ребёнка получили его на условиях муниципальной аренды и собирались строить там дом, адаптированный под нужды ребёнка. Но внезапно оказалось, что на участке есть «постройка», а затем объявился её собственник — бизнесмен, который подал иск о расторжении договора аренды. Суд первой инстанции удовлетворил его. Юристы Шибиных предполагают, что истец обосновывает свои права на объект подложными документами. В деле также фигурирует жена главы Адвокатской палаты Подмосковья Алексея Галоганова, его же представители Шибиных называют главным бенефициаром судебного разбирательства. В деталях истории разбирался RT.

У 12-летней Ульяны Шибиной редкое генетическое заболевание — несовершенный остеогенез. Пациентов с таким диагнозом называют «хрустальными», у них очень хрупкие кости и любая неосторожность может привести к перелому. Ульяна перенесла несколько операций за рубежом, на которые семья собирала пожертвования с помощью благотворительных фондов. В ногах девочки установлены металлические штифты, и для комфортной жизни ей необходимы определённые условия в доме, рассказывает RT мама Ульяны Анна.

Сейчас Шибины снимают квартиру в Солнечногорском районе. Но они давно планировали построить собственное жильё, чтобы предоставить дочери всё необходимое для жизни.

© Фото из личного архива

«После последней операции вопрос проживания в своём доме встал особенно остро. Ульяна не может сама выйти улицу, а ей 12 лет, она хочет быть самостоятельной. По проекту дома мы хотели устроить для неё кухонное пространство, поскольку в обычной кухне ей неудобно — дочь маленького роста, и нет гарантий, что в дальнейшем она вырастет. Поэтому и сантехнику хотели специальную, заниженную, ванну для людей с ограниченными возможностями — сделать всё безопасно и так, чтобы Ульяна не чувствовала себя ущемлённой», — объясняет Анна.

В декабре 2018-го Шибины обратились в администрацию городского округа Солнечногорск с просьбой помочь им улучшить жилищные условия — предоставить в аренду землю под строительство жилого дома. Чиновники подобрали им свободный участок в деревне Льялово — сами Шибины живут неподалёку и искали землю поближе к школе Ульяны и медучреждениям, где наблюдается девочка.

Анна заключила с администрацией договор аренды на десять лет, и в сентябре 2019 года супруги получили разрешение на строительство.

При осмотре участка, по словам женщины, они с мужем обнаружили под землёй остов какого-то сооружения: бетонные блоки, прогнившие перекрытия. Поэтому, прежде чем начать стройку, они ещё раз уточнили в администрации, всё ли в порядке с участком и не помешает ли обнаруженное строение их планам.

«Мы обратились в комитет по имуществу с просьбой проинформировать, можно ли удалить остатки этого подземного сооружения, — говорят Шибины. — Нам ответили, что земельный участок не обременён правами и притязаниями третьих лиц, залогами, на нём отсутствуют какие-либо объекты недвижимости, зарегистрированные в ЕГРН, в подтверждение предоставили выписку оттуда». (Выписка и ответ администрации также есть в распоряжении RT.)

В администрации Солнечногорска подтвердили эту информацию. «На момент образования и предоставления Шибиной земельный участок был свободен от построек и прав третьих лиц, после начала строительных работ на участке под слоем грунта был вскрыт фундамент, конструкция из бетонных плит», — сообщил RT заместитель главы администрации Солнечногорского городского округа Иван Моисеев.

Супруги подыскали строительную компанию, разработали проект будущего дома и приступили к работам.

«По-хорошему или по закону»

21 декабря 2019 года, по словам Анны, к ним на участок пришёл незнакомый мужчина. «Он предложил выкупить наш участок, но мы категорически отказались», — вспоминает Анна.

© Фото из личного архива

Тогда, продолжает она, мужчина сообщил, что участок якобы юридически не чист.

«Сказал, что, если мы не уберёмся оттуда по доброй воле, у нас и нашего ребёнка будут проблемы и жить на этом участке мы всё равно не будем. Дал понять, что либо мы соглашаемся на его условия, либо он приложит все усилия, чтобы лишить нас прав на землю», — рассказывает Шибина.

В качестве обоснования своих требований, продолжает она, мужчина заявил, что в соседнем доме проживают «уважаемые люди», которые «просто не хотят, чтобы на этом участке кто-то жил».

Впоследствии оказалось, что незваного гостя зовут Андрей Павлухин, он адвокат и возглавляет Солнечногорский филиал Московской областной коллегии адвокатов.

В ходе этого разговора, по словам женщины, Павлухин предлагал им арендовать другие земельные участки, но «они были абсолютно неравноценны, находились очень далеко от места лечения и обучения ребёнка».

Шибины объявили адвокату, что продолжат строить дом на своём участке. Тогда, по их словам, он заявил, что остатки фундамента на их земле — это объект недвижимости. «У него есть собственник, который и будет бороться с ними в суде «в случае несговорчивости», и в итоге «участок не достанется никому», приводит Анна слова адвоката.

«Картофелехранилище»

В конце февраля 2020-го, по словам Шибиной, к ним на участок снова приехал Павлухин. «Но уже не один, а с двумя лысыми мужчинами пугающей внешности», — вспоминает Анна.

Павлухин заявил, что он представитель того самого собственника.

Адвокат, продолжают Шибины, начал разговор на повышенных тонах, угрожал, что обяжет их восстановить «объект недвижимости» — те самые руины. «Размахивал перед лицом Анны выпиской из ЕГРН на какое-то овощехранилище стоимостью 4 млн рублей», — говорится в жалобе Шибиных, поданной в Адвокатскую палату Московской области. При этом доверенность на представление интересов собственника, по их словам, Павлухин им не предъявил.

Адвокат вызвал наряд полиции, с Шибиных взяли объяснительную о том, на каких основаниях они проводили работы.

В марте 2020 года объявился и загадочный собственник. Некий Валерий Гличиянц подал иск в Солнечногорский городской суд о расторжении договора аренды между Шибиной и администрацией.

В качестве доказательств он представил в суд свидетельство о собственности на расположенную на их участке «постройку». Якобы Гличиянц купил её у компании ЗАО «Агроплеменная фирма Искра» в 2014 году. В документах сооружение значится как картофелехранилище.

Однако в этой сделке обнаружилась масса нестыковок, рассказывает RT Максим Дранжевский, заведующий юридической клиникой при МГУ, которая представляет интересы Шибиных в суде.

«Во-первых, эту компанию сейчас возглавляет сын Гличиянца», — рассказывает юрист. В выписке из ЕГРЮЛ главой фирмы действительно значится Валерий Валериевич Гличиянц (документ есть в распоряжении RT).

Во-вторых, вообще непонятно, как эта постройка оказалась у «Искры», продолжает Дранжевский.

«В их документах указано, что право собственности перешло этой фирме на основании постановления правительства о приватизации колхозов. Но никаких актов о передаче конкретного имущества в собственность этой компании нет. А без них никакие постановления сами по себе основанием для регистрации права являться не могут. Это всё равно что заявить: «Мне принадлежит ваша квартира, потому что в Конституции зафиксировано право собственности», — поясняет RT юрист.

Кроме того, по словам Дранжевского, постановления о колхозах, указанные в свидетельстве «Искры», датированы 1991—1992 годами, а сама компания образована лишь в 1999 году, то есть участвовать в приватизации колхозов она никак не могла.

«Поэтому есть основания полагать, что эти и другие документы со стороны истца — подложные», — говорит юрист.

Не первая попытка

В 2014 году передача картофелехранилища Гличиянцу производилась без оформления земельного участка под ним — и это противоречит законодательству, рассказывает Максим Дранжевский.

«Строение», которым якобы владеет г-н Гличиянц, ни по каким документам «не привязано» к земле. То есть оно может находиться, если вообще существует, где угодно в деревне Льялово. Но суд это игнорирует», — поясняет юрист.

Кроме того, отмечает он, до 2020 года Гличиянц не заявлял о наличии у него прав на «картофелехранилище» или спорный земельный участок, не предпринимал каких-либо мер по его освоению или ремонту.

«Удивляет и то, как стремительно росла стоимость ветхого, почти развалившегося строения. В договоре 2014 года, когда оно перешло Гличиянцу, указано, что куплено оно за 59 тыс. рублей. В 2020-м он пытался продать его за 1,2 млн рублей, а уже несколько недель спустя представил документы, в которых говорится, что картофелехранилище стоит больше 4 млн», — говорит Дранжевский.

В ходе рассмотрения иска к Шибиным в Солнечногорском городском суде выяснилось, что это не первый спор по поводу попытки незаконного завладения данным участком. Несколько лет назад с помощью поддельных документов его пытался присвоить себе некий Дмитрий Вартанов.

В 2016—2017 годах проходил суд по иску администрации Солнечногорского района к нему о признании отсутствующим права собственности на тот же земельный участок, что выдали Шибиным. Администрация выиграла тот суд.

Что примечательно, представителем интересов истца в деле был всё тот же адвокат Андрей Павлухин, добавляет Максим Дранжевский.

«Причём в том деле, как и в документах об участке, не было никакой информации о нахождении там каких-либо объектов недвижимости. То есть Павлухин не мог не знать, что никакого «картофелехранилища» на участке нет», — уточняет юрист.

«Уважаемые люди»

В ходе суда выяснилось, что же за «уважаемые люди» проживают по соседству с семьёй Анны.

В качестве третьего лица по делу проходит Лариса Галоганова — именно она проживает на соседнем с Шибиными участке. Согласно выписке из ЕГРН (есть в распоряжении RT), она действительно владеет этой землёй.

По словам Анны, её соседка — жена Алексея Галоганова, главы Адвокатской палаты Московской области и вице-президента Федеральной палаты адвокатов. «Мы видели его на соседнем участке, сопоставили с фото в сети», — объясняет Анна.

В 2020 Гличиянц пытался продать «овощехранилище» Галогановой, сделку не зарегистрировали, но остался договор — так соседка Шибиных и оказалась среди участников процесса.

«Поскольку Галоганов — начальник Павлухина по Адвокатской палате, он, по всей видимости, мог действовать не только от имени собственника остатков подземного сооружения, но и в его интересах», — подчеркивает Максим Дранжевский.

Алексей Галоганов, несмотря на высокий статус и занимаемую должность, не в первый раз оказывается в центре скандала. В 2011, будучи кандидатом в депутаты Госдумы от «Единой России», он скрыл доход в 1,9 млн рублей при подаче документов в ЦИК. Он также подвергался критике коллег за долгое — более 28 лет — руководство палатой.

«Семья ребёнка-инвалида не в состоянии противостоять высокопоставленному чиновнику из адвокатуры. Наши ресурсы крайне ограничены, особенно в сравнении с административными ресурсами таких людей», — поясняют Шибины.

Валерий Гличиянц — тоже не самый простой человек. Как сообщают СМИ, он достаточно крупный бизнесмен, ранее возглавлял компанию ООО «Интеко-агро», которая входила в группу «Интеко» Елены Батуриной, жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. В 2017-м Гличиянц стал акционером Невского банка, ныне признанного банкротом. Согласно данным базы СПАРК, Гличиянцу принадлежит почти 10% в уставном капитале банка. Также, по данным сервиса, ранее он возглавлял и был совладельцем компаний по производству охлаждённого мяса, а также оружия и боеприпасов и ещё нескольких фирм, преимущественно связанных с сельским хозяйством.

Алексей Галоганов отказался разговаривать с RT. Связаться с Валерием Гличиянцем на момент публикации не удалось. Представитель его интересов Наталья Григорьева также не стала комментировать происходящее, сославшись на необходимость дождаться решения суда. Побеседовать с Андреем Павлухиным на момент публикации также не удалось.

Администрация поддерживает Шибину

В рамках земельного спора Гличиянц также пытался возбудить и уголовное дело против Шибиных за «умышленную порчу имущества» — того самого разрушенного строения. В полиции ему в этом отказали.

Шибины тоже пытались возбудить уголовное дело о подлоге документов, но со стороны правоохранителей последовал отказ.

«В декабре 2020 года из Солнечногорской городской прокуратуры поступило обращение о возможном нарушении законодательства при постановке на кадастровый учёт объектов недвижимости, а также возможном подлоге документов, указывающих на наличие прав на земельный участок, расположенный в д. Льялово. По данному факту сотрудниками полиции проведена проверка, по результатам которой в связи с отсутствием события преступления было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — сообщили RT в пресс-службе главного управления МВД по Подмосковью.

«Администрация Солнечногорского городского округа не располагает информацией об обстоятельствах приобретения Гличиянцем прав на картофелехранилище. Указанное сооружение в ЕГРН не имеет привязки к земельному участку. На земельный участок наложен запрет по осуществлению какой-либо деятельности до вынесения решения суда», — поясняет заместитель главы администрации Солнечногорского городского округа Иван Моисеев.

Иными словами, до окончания разбирательств Шибины ничего строить не могут.

«Администрация в судебном разбирательстве поддерживает Шибину и настаивает на отсутствии правовых оснований для удовлетворения исковых требований Гличиянца, — рассказывает Иван Моисеев. — В настоящий момент проводятся мероприятия по подбору альтернативного земельного участка Шибиной в случае удовлетворения исковых требований гражданина Гличиянца».

По словам Анны Шибиной, средств на покупку другого участка у них нет.

«Из-за невозможности начать стройку пострадала вся наша семья, прежде всего наши дети, ребёнок-инвалид. Но, к сожалению, не можем позволить себе купить какой-либо иной участок. Для нас это неподъёмная трата. При этом деньги, полученные от продажи квартиры, обесцениваются. Уже понятно, что мы вынуждены будем опять брать кредиты», — переживает она.

В начале апреля Солнечногорский городской суд постановил удовлетворить иск Гличиянца. Сейчас представители Шибиных намерены обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.