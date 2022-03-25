Жить среди "ватников и быдла" станет невыносимо. Элитный приговор

Что делать российской "элите" в условиях, когда настал час определяться? За кого она – за тысячелетнюю Россию или за либеральный Запад, который жаждет нашей скорейшей смерти? И что нам, русским людям, делать со своей "элитой", которая имеет огромное финансовое влияние, участвует в принятии государственных решений, определяет моду в культуре и контролирует СМИ и которая, похоже, не собирается сдавать свои позиции? Не собирается, даже вопреки тому, что между Россией и коллективным Западом пролегла непреодолимая пропасть и грянувшие глобальные изменения являются объективным развитием мировой истории.

Базисные разногласия

Чтобы говорить о "элите" нашего общества, надо ещё раз проговорить то, что является базисным разногласием между Россией и Западом и, соответственно, – дилеммой для "элиты".

Между Россией с её тысячелетней историей и такими же тысячелетними духовными и культурными ценностями, с одной стороны, и коллективным Западом, неформальным, но истинным вождём которого является отрицающий традиционные духовные начала глобальный ультралиберальный истеблишмент (транснациональные корпорации, международные банки, гиганты IT-индустрии и управляемые ими марионетки в виде политических лидеров разного уровня) – с другой, уже давно пролегла непреодолимая пропасть. Она проходит через связанные между собой духовную и антропологическую области, отношение к которым и определяет характер заряда человека: "плюс" или "минус". Третьего не дано.

Чего мы не принимаем и за что нас хотят уничтожить?

Запад отменил понятия "папа" и "мама". Два природных пола человека он поставил в один равноправный ряд с десятками "гендеров"

– так благозвучно Запад назвал половые извращения, которые объявлены нормой. Запад, придумывая философские течения, которые оправдывают "гендерное разнообразие и равенство", сделал "гендерную идеологию" своей новой религией. Она отвергает Христианство и весь многовековой европейский социальный, культурный и духовный опыт, основанный на Христианстве и всё ещё сохраняющий современные общества как целостные структуры. Человек, основываясь на этом опыте, остаётся способным действовать и думать в интересах своей семьи, общества и государства.

Запад целенаправленно уничтожает Христианскую веру, разрушает семью путём уничтожения природной матрицы человека и принуждения людей принять за норму половые извращения, которые полностью дезорганизуют сознание человека и делают его податливым к любой манипуляции. Запад восстал против Божьего замысла о человеке и требует от России и от всего мира присоединиться к этому, предлагая в обмен входной билет в "цивилизованное общество". Русские, основываясь на вере своих предков и многовековых традициях, не желают быть частью такого общества.

Именно через отношение к семье и браку как основе общества, а вовсе не через политику и экономику пролегает тот непреодолимый водораздел между нами и ними. Это и есть базисные разногласия между Россией и Западом, которые были всегда с момента разделения Христианства на восточное и западное, а сейчас обострились до крайности. О них всегда говорили наши консерваторы, а теперь эти проблемы стали публично озвучиваться и руководством страны.

Россия – главное препятствие для реализации планов глобалистской элиты построить глобальное общество, которое было бы основано на извращенческих догмах и было бы легко управляемым. Маниакальная приверженность западных элит к расчеловечиванию человека и ненависть к тем, кто это отвергает, не может быть объяснена секулярными аргументами, у этого нет никакого рационального объяснения. Однако всё встаёт на свои места, если это рассматривать через религиозно-духовную призму. Западные "элиты" исповедуют антихристианство, одним из главных столпов которого и является "гендерная идеология". Говоря общо в религиозных терминах, это сатанизм.

Кто такая эта наша "элита"?

Определим объект, вокруг которого идёт наше рассуждение. В России "элитой" традиционно принято называть обширный круг лиц, которые имеют прямое отношение к власти, принятию государственных решений и к большим деньгам. Это представители высших органов исполнительной и законодательной власти, владельцы и руководители крупного бизнеса (т. н. олигархи), банкиры, руководители и владельцы ведущих СМИ, известные деятели науки и культуры, известные спортсмены и, наверное, лидеры общественного мнения, в которые, учитывая современные средства связи и распространения информации, может выбиться любой.

Между тем было бы правильно элитой общества, без кавычек, назвать прежде всего выдающихся интеллектуалов, моральных авторитетов, которые воплощают собой совесть общества, и всех тех, кто добросовестно и непорочно на своём рабочем месте несёт служение обществу и государству. Элита общества – это те солдаты и офицеры, которые своей профессией выбрали "Родину защищать" и уже только поэтому готовы отдать свою жизнь "за други своя". Но от этой огромной прослойки нашего общества ничего реально не зависит в плане принятия государственных решений и серьёзных бизнес-процессов. Более того, все эти люди в абсолютной своей массе являются наёмными работниками и в финансовом и бюрократическом смысле зависят от тех, кого называют "элитой" в кавычках.

Очевидным является то обстоятельство, что в чиновничий класс, который сам себя прежде всего относит к "элите", чаще всего попадают не самые достойные, не самые моральные и не самые интеллектуально одарённые представители общества. Более того, принято считать, что в этих общественных стратах действует "антиотбор". То есть наверху чиновничьей касты, за редким исключением, оказываются люди недалёкие, хапуги, не имеющие моральных принципов, лицемеры, приспособленцы и подхалимы. Человеку с активной жизненной позицией, думающему и особенно религиозному (а значит, придерживающемуся норм морали и нравственности) в этой среде жить и работать крайне сложно, и потому такие там не задерживаются. А если и задерживаются, то этим самым "антиотбором" отодвигаются на третьи роли, которые не позволяют им как-то влиять на серьёзные государственные процессы.

И значит, всё возвращается на круги своя: у власти и при деньгах те, кто (опять же, за редким исключением) этого не достоин и не должен их иметь хотя бы только в интересах блага государства и общества, не говоря уже о моральном праве. В России это повторяется из года в год, из столетия в столетие. Кажется, что М. Е. Салтыков-Щедрин, описывая более ста лет назад наш чиновничий класс, писал про сегодняшний день. Вот навскидку несколько цитат, взятых, признаюсь, из интернета, но это не умаляет их актуальности.

"Какой наилучший способ выразить доверие, как не беспрекословное исполнение того, чего не понимаешь?" "Всё в мире волшебство от начальства происходит". "Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления".

Час пробил

Наша "элита" обладает всем набором отрицательных качеств, которые позволили ей пройти антиотбор. Но самое страшное, что многие, кто к этой "элите" себя относит, делают это именно потому, что одновременно они себя причисляют к Западу. Они там умом, душой, очень часто – и телом. Они ориентируются на Запад, следуют его "учёным" установкам, поклоняются Западу, как идолу, видя в нём пример для подражания и цель жизни. Именно поэтому они приобретают там дома, виллы, яхты, складируют там свои денежные состояния, полагая, что там надёжнее. Именно поэтому они презирают всё русское – от нашей Церкви до образования и медицины. Верующих людей называют мракобесами, детей своих отправляют учиться на Запад, а если что-то где-то кольнёт – едут туда лечиться.

То, что случилось 24 февраля 2022 года с началом русской военной спецоперации на Украине, стало поворотным пунктом в истории России и всего мира. Мир становится другим. Каким – мы сейчас не станем рассуждать, мы об этом уже говорили в других статьях. Отметим только, что сегодня на кону стоит судьба России, само её существование. Запад сорвался с цепи, видя нашу непреклонную решимость не идти по его пути, ведущему к полному расчеловечиванию человека. Маски сброшены, нам объявлена война на уничтожение. Поэтому пропасть, отделяемая нас от Запада, стала ещё более непреодолимой. И надо быть совершенно слепым или по-детски наивным, чтобы этого не понимать.

Час пробил. И дело не в Украине. Он должен был пробить рано или поздно. И теперь вопрос: насколько российская "элита", то есть те люди, которые принимают государственные решения и рулят денежными потоками, готовы к такому повороту истории? Насколько они готовы отказаться от состояний, многократно превышающих нужды даже их далёких ещё не родившихся потомков, но дающих им власть и возможность оказывать влияние на принятие государственных решений? Насколько те, кто принимает решения во властных кабинетах, но мыслит категориями глобальной либеральной элиты и себя к ней причисляет, готовы изменить своё сознание?

Моментально возникший запрос на скорейшее очищение нашего общества от национал-предателей, которые сидят повсюду – от высших эшелонов власти до домоуправлений, – может закончиться большим разочарованием и народной апатией. И хорошо, если только апатией. Несоответствие, скажем по-канцелярски, кадровых решений в эшелонах власти разного уровня новой исторической эпохе может обернуться неконтролируемым недовольством людей, которых по традиции российская "элита" держит за быдло, недостойное открыть рта.

Мимикрия или патриотизм?

Мы сознательно не называем никаких имён. Зачем? Они известны. Хотя, конечно, трудно пройти мимо исключительной по своей метафоричности и символизму новости о бегстве Анатолия Чубайса из России. Лёд тронулся. Крысы ломанулись с корабля. Они подумали, что корабль тонет. Они ошибаются. И хорошо. Плохо, если они поймут, что Россия совсем не тонет. И тогда мы станем свидетелями уникального природного явления под названием мимикрия.

И есть опасность, что дело закончится мимикрией. В условиях, когда невозможно просто сесть в самолёт и улететь в Лондон или на Лазурный берег, где есть своя квартира или вилла и есть счёт в банке, наша "элита" сделает вид, что она – с русским народом и даже готова ходить в православную церковь, невзирая на свой закоренелый атеизм, или принадлежность к другой религии, или даже открытое богоборчество. Уже сейчас можно видеть, как некоторые известные политические деятели, чей либерализм у них написан на лбу, спешат разместить в своих Telegram-каналах заявления, нашпигованные патриотическими цитатами из русской классики, чтобы выбить слезу у легковерных и чувствительных особ. И ввести всех нас в заблуждение, будто они с нами. Нет, они не с нами. Они просто боятся, что на волне патриотического подъёма общества, когда отделение "агнцев от козлищ" пошло как объективный, назревший исторический процесс, они останутся за бортом – без денег и власти.

Развитие России, которая стоит вопреки всем противоборствующим внешним и внутренним импульсам, имеет свой объективный курс. В его основе – приверженность абсолютного большинства нашего многонационального народа, вне зависимости от религии, к традиционным ценностям семьи и общества, которые передаются каждому следующему поколению с молоком матери. Вот в чём секрет, не понятный "чужеземным мудрецам".

Сон Русского Медведя

Ничто не может обмануть русского человека, которому от природы дана способность, не имея никаких специальных политологических навыков, что называется, спинным мозгом распознавать людей по принципу "свой–чужой". И распознав, что решения в России по-прежнему принимаются теми, кто мимикрировал под русского патриота, этот простой русский человек может решиться на бунт – теперь уже отнюдь не бессмысленный, но по-прежнему беспощадный. Последствия для страны могут быть плачевными. Оно нам всем надо?

Поэтому у нашей "элиты" есть два пути:

либо она идёт и работает в интересах России и её многонационального и многострадального народа, либо она идёт… Ну, вы поняли.

"Красные линии", о которых говорил президент Путин применительно к шагам коллективного Запада в отношении России, есть не только во внешней политике. Они совершенно ясно проведены во внутренней жизни нашего общества. Эти "красные линии" представляют собой заложенные в русском человеке чувства любви, сострадания, жертвенности, преданности своему народу, своей земле и традициям, преданности вере своих предков, даже если сегодня многие из нас не считают себя религиозными людьми. И только лишь потому, что народ наш беспредельно терпелив и вынослив, "клеветники России" давно уже преступили эти линии, полагая, что никакой должной реакции со стороны общества никогда не последует. Но Русский Медведь просыпается.

Чем сердце успокоится?

Начало Россией военной спецоперации на Украине полностью изменило весь мир, положив начало новому глобальному историческому процессу, в котором больше нет гегемонии США и коллективного Запада с их "ценностями" из ада. В эпицентре этого процесса находится Россия, которая меняет мир и меняет саму себя. Мы возвращаемся к своим корням, к нашим ценностям, к Богу. И тому, кто этого не понял или, поняв, попытается сопротивляться, будет очень трудно. Не потому, что его сознательно будут гнобить и притеснять. Нет. Россия свободная страна, и свободная воля дана Богом каждому из нас. Просто этим людям будет невыносимо тяжело жить среди не единомышленников – "ватников и быдла". И процесс, как сказано выше, уже пошёл.

Либералы из властных кабинетов, бизнес-структур, артистических подмостков, "телевизионные деятели искусств"! Не надо ждать русского бунта, который, как вы надеетесь, может смести саму тысячелетнюю Россию. Русские этого не допустят. Русские просто выбросят вас на свалку истории. Вам будет стыдно и больно. Поэтому лучше сейчас тихо отползайте в сторону. "Стоят на коленях, а по глазам видно, что бунтуют..." Это Салтыков-Щедрин о русских…