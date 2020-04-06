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«Жить можно даже после самой страшной трагедии»: что стало с единственной уцелевшей при нападении тверского стрелка

06 апреля 2020, 10:30  •  67 • В России
В ночь на 4 июня 2017 года в посёлке Редкино Тверской области произошло массовое убийство. В результате бытового конфликта электрик Сергей Егоров расстрелял из охотничьего ружья девять человек. Марина Коныгина, чей жених был убит, оказалась единственной, кто выжил в той бойне. Как девушке удалось уцелеть, что помогло ей найти новую любовь и чем она занимается сейчас — в материале RT.
 
© Фото из личного архива
 

Июньским вечером 2017 года жители СНТ «50 лет октября» в посёлке Редкино Тверской области собрались посидеть на участке Вячеслава Савельева, жениха Марины Коныгиной. Около полуночи к соседям заглянул 45-летний электрик Сергей Егоров. Во время разговора дачники усомнились в военном прошлом Егорова, из-за чего тот разозлился. Электрика попросили уйти.

Через два с половиной часа Егоров вернулся, вооружённый охотничьим карабином «Сайга», и открыл огонь. Тверской стрелок убил девять человек — четырёх женщин и пятерых мужчин. Последнюю жертву он убил за то, что та отказалась копать себе могилу. Самой старшей жертве Егорова было 92 года.

Среди убитых был и жених Марины Коныгиной. Сама девушка чудом выжила — спряталась под одеялом на кровати. Ей также удалось вызвать полицию. Егоров был пьян и при задержании сопротивления не оказал. 12 сентября 2017 года областной Тверской суд приговорил Сергея Егорова к пожизненному заключению.

«Боль постепенно уходит»

Марина, летом будет три года с момента нападения Егорова. Как вы пережили эту трагедию?

— Это был долгий путь. Меня постоянно мучило чувство вины. Я видела, как всех убивали. У меня только полицию получилось вызвать, но люди говорят, что это уже поступок. Я хотела взять лопату и треснуть Егорова, но не смогла. Я очень долго себя корила за это.

После случившегося я начала курить, похудела на 16 кг буквально за четыре дня. Мне было ничего не интересно, меня ничего не волновало и я постоянно плакала.

Сил пережить трагедию мне дало рождение младшего брата, Богдана. Когда я слышала, как Егоров подходит к кровати, у меня в голове была одна мысль: «Господи, если меня сейчас убьют, кто будет помогать моей беременной маме? Кому они будут нужны?»

Брат родился через месяц после смерти Славы. И только благодаря ему я сняла траур.

Ещё меня очень сильно поддержали в тот момент друзья, родственники и даже соседи.

Каким образом?

— У меня вся комната была в славиных фотографиях. Плакала так сильно, что посадила себе зрение. Я постоянно ездила на кладбище и в церковь. Батюшка просил, чтобы я отпустила Славу, потому что ему плохо от того, что я страдаю.

Близкие мне сказали: либо ты сейчас свихнёшься, либо ты перестаешь это делать. Мне просто запретили ходить на кладбище какое-то время, убрали фотографии и личные вещи Славы.

Соседи со мной были 24 часа на телефоне, потому что переживали за меня. И мне так надоело, что они звонят каждые пять минут! Однажды, спустя пять месяцев после трагедии, я встала утром и поняла, что превращаюсь в тряпку. Жизнь ведь не закончилась. Так что я записалась в парикмахерскую, пошла на маникюр, начала приводить себя в порядок.

  • © Фото из личного архива

Часто вспоминаете Славу?

— Конечно. Но боль постепенно уходит. Если раньше я только рыдала от боли, то сейчас чаще думаю о том, как хорошо, что он был в моей жизни, я благодарна ему за всё. Недавно вот нашла нашу со Славой фотографию, когда он в армии был. Сначала поплакала, потом улыбнулась и поцеловала фотку.

Когда вы прятались под одеялом, то были вместе с собакой. Она до сих пор с вами?

— Конечно. Это мой любимый ребёнок, Бенечка. Он всегда со мной, спит, кушает с рук.

Очень умный пёс. Я тогда первый раз видела, как собака задерживает дыхание.

Когда мы прятались, Беня даже не залаял. А когда вылезли из-под одеяла, он подбежал к Славе, заскулил и у него будто бы тоже слёзы пошли.

Жизнь после трагедии

Как сейчас у вас дела?

— У меня всё хорошо. Под конец прошлого года у меня совпали три важных события. 23-го ноября я вышла замуж, 24-го ноября мне исполнилось 24 года, а 17-го декабря я стала директором магазина.

Когда Славу убили, я была студенткой по специальности «Управление персоналом». Так расклеилась, что не хотела продолжать учёбу. Но вспомнила его слова: он очень хотел, чтобы хоть у кого-то в семье было высшее образование. И доучилась, ведь я ему обещала.

После трагедии начальство, естественно, увидело моё состояние. И решили меня подбодрить, направили на дополнительное обучение. Экзамен я сдала с первого раза. Через десять дней я стала товароведом, ещё через десять дней — замдиректора. И вот, наконец, заняла должность директора магазина.

В том же 2017 году я заняла второе место по всей России в конкурсе «Кассир года». Мне подарили сертификат на 75 тыс. рублей, который можно было потратить на путешествие: я съездила в Феодосию вместе с братом.

Вы вышли замуж. Расскажите об этом.

— Моего мужа зовут Саша. Живём, не ругаясь, хотя характеры разные: он спокойный и рассудительный, а я такая огненная и боевая. Мы друг друга слышим, понимаем. Мне очень нравятся решения, которые мы сначала обговариваем, а потом вместе принимаем. Со Славой у меня такого не было. Мы оба были два огня.

Как после всего пережитого вы снова смогли вступить в отношения, довериться мужчине?

— Мне было трудно кого-то подпустить к себе после смерти Славы — казалось, что это как-то неправильно.

Я думала, что не буду ни с кем встречаться ещё года три-четыре. Сашу я сначала не воспринимала всерьёз. Мы начали общаться с ним как друзья. Но он смог подобрать правильные слова, объяснить, что я живой человек и должна продолжать жить, любить.

Накануне свадьбы мне снился сон, как Слава поздравляет меня с замужеством и днём рождения. Во сне был такой солнечный тёплый день, там все были, кто погиб... Они сидели счастливые за столом, как будто у них тоже был праздник.

  • © Фото из личного архива

Вы планируете детей?

— Да, но года через три. Мне кажется, чтобы родить ребенка, нужно обеспечить ему светлое будущее. Конечно, я могу сейчас родить. Но у меня карьера только пошла в гору. Ещё я хочу маме купить квартиру. Так что, пока не приобрету жильё, рожать не собираюсь. К тому же хочется с мужем куда-то съездить, где-то побывать, чтобы молодость у нас не прошла зря.

А помимо детей, чего хочется?

— Хочется получить ещё одно образование, планирую выучиться на юриста. Купить собственное жильё — большой загородный дом, свой автомобиль. И у меня всё это будет, я уверена.

«Нужно продолжать любить»

Вы довольно активны в Instagram. Если бы вели свой блог, то каким бы он был?

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— Хотелось бы показывать на своём примере, что можно жить после любой, даже самой страшной трагедии. Что бы ни случилось — нужно продолжать жить и любить. Первый год после трагедии у меня директ буквально разрывался. Было больше двадцати тысяч сообщений, в том числе, кстати, много негатива. Я просто сходила с ума, когда это читала.

Почему вам писали негативные сообщения?

— Люди думают, что если случилось у человека несчастье, то он должен грустным всю жизнь ходить. А я начала жить. Ну и люди не верят, что я чудом выжила.

Но в итоге я подумала: а почему я должна перед кем-то оправдываться? Моя семья и мои друзья знают, что я пережила. Этого достаточно.

Сейчас вы можете назвать себя счастливой?

— Да, я очень счастлива. У меня есть замечательные братья, мама, любимый муж, работа и собака. Я жива, в конце концов. Мне для счастья больше не надо.

  • © Фото из личного архива

Что вы можете сказать или посоветовать людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации?

— Я сужу по себе, по тому, как меня гнобили и в интернете, и в реальности. Во-первых, не нужно слушать, что говорят чужие люди. Надо иметь своё мнение и слушать только близких, то есть родителей. Во-вторых, не стоит отчаиваться, зарываться, закапываться в себе. Надо продолжать жить. Даже если ты одинок, у тебя нет родственников, они, допустим, не дай Бог, все погибли... Не просто так ты остался жив. И то, что ты остался жив, не значит, что ты плохой человек.

Раньше, когда я плакала, Слава говорил, что я сильная, я королева, просил не вешать нос. И теперь каждый раз, когда я хочу заплакать, у меня в голове звучат эти слова.

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