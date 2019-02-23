Жить или потреблять: Почему французские крестьяне добровольно уходят из жизни

Автор:

Полонский Андрей

23 февраля в Париже открылся очередной Международный сельскохозяйственный салон – старейшая аграрная выставка в Европе с почти двухвековой историей. Выставка продлится десять дней. По традиции она вызывает огромный интерес публики, в том числе и потому, что практически всю продукцию можно купить. Здесь представлены региональные производители, чьи товары обычно не доходят до крупных торговых сетей и не попадают на прилавки супермаркетов.

Президент Франции Макрон, посетивший выставку в день открытия, излучал оптимизм. Он много говорил о значении сельского хозяйства для Франции и для Европы, о том, что именно сельскохозяйственное производство должно быть на самых передовых позициях в деле экологии, о том, что Евросоюз готов защитить европейского крестьянина. Однако о конкуренции внутри самого Евросоюза президент предпочел умолчать.

Но даже не это самое существенное. Самое существенное, что в современном потребительском обществе, где всё измеряется финансовыми потоками, утрачены самый смысл и обоснования крестьянского труда, труда тех людей, которые, собственно, и наследуют землю.

Раз в два дня

На протяжении последних нескольких лет не реже чем раз в два дня французский крестьянин кончает жизнь самоубийством. Когда в начале 10-х годов социологи только столкнулись с этой статистикой, они долгое время не могли объяснить причины отчаянья. Дело в том, что к такому страшному решению приходили и вполне обеспеченные люди, дела которых шли относительно неплохо. Накануне открытия Салона Le Monde рассказала печальную историю двух братьев, Жан-Марка и Кристиана Ферье, которые владели цветущей фермой в департаменте Роны и 34 года проработали вместе.

Мы считали себя не разлей вода, – рассказывает Кристиан, – и дела у нас шли совсем неплохо. И вот в конце осени прошлого года мы должны были встретиться с братом в небольшом городке неподалеку. Он позвонил и сказал, что не приедет, займётся вишневыми деревьями. Заниматься вишневыми деревьями было странно в ноябре месяце. Я поспешил домой, но брат уже висел в петле. Ему было 65 лет, он ничем серьёзным не болел и уж точно не бедствовал.

…И таких историй во Франции сотни, если не тысячи.

Причина в утрате смысла

Эрик де ля Шеснэ – сам сельхозпроизводитель и одновременно социолог, автор книги «Сельские хозяева: причины отчаянья», человек, связанный с землёй с юношеских лет, –убежден, что корень проблем, причем имеющих отношение не только к французскому и – шире – европейскому крестьянству, но и вообще к людям, живущим за пределами больших городов, – отнюдь не в одной лишь экономике. Крестьянский мир страдает прежде всего от недостатка общественного признания.

Фото: globallookpress.com

Современный городской человек, бездумно потребляющий продукты, совершенно не задумывается о тех, кто обеспечивает его самим основанием жизни – едой. На фоне кажущегося изобилия никто и не вспоминает, что ещё накануне Второй мировой войны в десятках районов той же Франции люди недоедали, а в Германии куриный суп раз в неделю казался недостижимой мечтой. Теперь горожане страдают от переедания и высокомерно воспринимают своих соотечественников, трудящихся на земле, как некоторое «техническое сопровождение» их сытой и обеспеченной жизни.

Всё перевернуто с ног на голову. Потребитель полагает, что крестьянин не может обойтись без него, а он – может без крестьянина. В этой цепочке, где торговец становится более уважаемой и заметной фигурой, чем сельский производитель, теряются базовые общественные ценности – ценность труда, семьи, рода. Оттого и Франция, и вся Западная Европа находятся последние двадцать лет в состоянии кризиса – кризиса утраты ориентиров.

В интервью де ля Шеснэ, опубликованном к открытию Сельскохозяйственной выставки в газете Le Figaro, он говорит о глубочайшем одиночестве крестьянина, о том, что люди, живущие на земле, с каждым годом всё дальше и дальше отступают в тишину, откуда уже нет возврата.

Фото: globallookpress.com

Глобализация или жизнь

По существу, сама идея евроинтеграции и глобализации разрушает местный мир и ландшафт как таковой. Они становятся жесточайшим вызовом для местного производителя, учившегося жить и хозяйствовать на своей земле веками. Обезличенная система, по словам Шеснэ, убивает страну в самом прямом значении этого слова.

Крестьянин, растящий хлеб, самим ритмом жизни, её годовым кругом и укладом неизбежно противостоит той мгновенности, эфемерности, которую несут цифровая экономика, интернет и мир глобального рынка. И здесь вопрос, как говорит Эрик де ля Шеснэ, стоит очень серьёзно: или сельский уклад будет так или иначе поддержан и сохранён, или уйдёт в историю, разрушив тысячи жизней.

И это один из главных вопросов будущего Европы. Сегодня, в день открытия пришедшего к нам из XIX века Сельскохозяйственного салона в Париже, Эрик де ля Шеснэ утверждает, что ещё не всё потеряно, что у старой Европы пока есть надежда. Очень бы хотелось с ним согласиться.