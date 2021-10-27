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Жить долго и счастливо: Япония лишилась принцессы Мако, но обрела Мако-сан

27 октября 2021, 04:40  •  39 • В мире
Япония лишилась принцессы Мако. Много лет она мечтала жить долго и счастливо со своим возлюбленным, прошла через скандалы и психическое заболевание, и вот теперь у страны есть Мако-сан.
Принцесса Мако является дочерью наследного принца Акисино и племянницей японского императора Нарухито. В 2012 году она полюбила своего ровесника, с которым училась в Международном христианском университете Токио. У Кэя Комуро нет титула, а потому общественность Японии выступила против отношений влюблённых.
Церемонию бракосочетания планировали провести ещё три года назад, но скандал следовал за скандалом. Люди открыто выказывали беспокойство за судьбу семьи императора. Наибольшее негодование вызывало то, что принцесса Мако лишится своего статуса.
Скандал разразился и в семье жениха. СМИ сообщили о конфликте матери Кэя с её женихом, поводом для которого стали долги. Каждый шаг и поступок освещался в прессе, анализировался и комментировался. Принцесса Мако переживала настолько, что врачи диагностировали у неё ПСР – посттравматическое стрессовое расстройство.
Но всё позади. 26 октября утром Япония лишилась принцессы Макро, но обрела Мако-сан или Мако Комуро – обычную женщину, но женщину невероятно счастливую. После церемонии она рассказала журналистам, что Кэй – это неотъемлемая часть её жизни, брак с которым был необходим "для сохранения их сердец".
Новоиспечённый супруг тоже поделился планами жить долго и счастливо с возлюбленной, поддерживать её в моменты радости и в трудные времена.
В 30 лет японская принцесса осталась не только без титула, но и без приданого, составлявшего 1,3 миллиона долларов (эквивалентно 90 миллионам рублей). Мако Комуро отказалась от этой суммы. Теперь влюблённые намерены улететь в Нью-Йорк, пишут "Народные Новости".

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