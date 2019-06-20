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Жить, часов не наблюдая: В Норвегии хотят создать первый в мире "остров безвременья"
20 июня 2019, 04:39 • 40 • В мире
Есть в Северной Норвегии остров Соммарёй, где солнце вообще не заходит больше двух месяцев - с 18 мая по 26 июля. В эти дни летнего солнцестояния островитяне живут, не наблюдая часов, и очень хотят официально объявить свой Соммарёй "островом безвременья".
Для этого местные жители, а их здесь немного, всего чуть больше 300 человек, собрались в местной ратуше, где подписали петицию о создании "свободной от времени зоны", затем документ был передан норвежским депутатам, чтобы получить возможность обсудить все практические и правовые вопросы, связанные с этой инициативой.
Если предложение островитян будет принято, тогда в школах и организациях можно будет установить гибкий график работы. Тем более что главными отраслями на Соммарёе являются туризм и рыбная ловля.
Пережив долгую полярную ночь, местные жители стараются максимально полно использовать драгоценные месяцы "негаснущего солнца", не обращая внимания на обычный хронометраж. Когда день длится почти бесконечно, островитяне и живут соответственно.
"Например, в два часа ночи вы можете увидеть, как дети играют в футбол, взрослые красят дома или косят газоны, а подростки идут купаться", - цитирует CNN слова местного жителя Кьелла Уве Хвединга, одного из инициаторов создания "зоны, свободной от времени".
К слову, мост, который связывает жителей Соммарёя с материком, встречает путешественников не "замками любви", как это часто бывает, а оставленными здесь часами, которые словно сообщают: "Вы въезжаете на остров безвременья".
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