Жить, часов не наблюдая: В Норвегии хотят создать первый в мире "остров безвременья"

Для этого местные жители, а их здесь немного, всего чуть больше 300 человек, собрались в местной ратуше, где подписали петицию о создании "свободной от времени зоны", затем документ был передан норвежским депутатам, чтобы получить возможность обсудить все практические и правовые вопросы, связанные с этой инициативой.

Если предложение островитян будет принято, тогда в школах и организациях можно будет установить гибкий график работы. Тем более что главными отраслями на Соммарёе являются туризм и рыбная ловля.

Пережив долгую полярную ночь, местные жители стараются максимально полно использовать драгоценные месяцы "негаснущего солнца", не обращая внимания на обычный хронометраж. Когда день длится почти бесконечно, островитяне и живут соответственно.

"Например, в два часа ночи вы можете увидеть, как дети играют в футбол, взрослые красят дома или косят газоны, а подростки идут купаться", - цитирует CNN слова местного жителя Кьелла Уве Хвединга, одного из инициаторов создания "зоны, свободной от времени".

К слову, мост, который связывает жителей Соммарёя с материком, встречает путешественников не "замками любви", как это часто бывает, а оставленными здесь часами, которые словно сообщают: "Вы въезжаете на остров безвременья".