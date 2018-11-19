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«Жить буду, все хорошо!»: Спикер Совета Федерации пришла на работу в гипсе

19 ноября 2018, 13:39  •  70 • В России

Слухи о том, что у главы Совета Федерации какие-то неполадки со здоровьем поползли еще в выходные. Источники «Комсомолки» сообщили, что Матвиенко видели в одной из питерских больниц.

В конце прошлой недели глава Совфеда посещала культурный форум в Санкт-Петербурге, и потому в случае проблем со здоровьем теоретически действительно могла оказаться в местной больнице. Но сотрудники пресс-службы Совфеда все выходные упорно опровергали тот факт, что с Матвиенко что-то случилось, замечая, что в понедельник у нее состоится мероприятие - встреча с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.

На встречу Матвиенко пришла, но ... в гипсе.

- Спортивная травма и гипс. Недели три потерпите меня в таком состоянии. Тем более главного доктора вызвала сюда. Она сказала, что жить буду, все хорошо, - сказала Матвиенко, открывая встречу сенаторов с Вероникой Скворцовой.

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