Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России
"Ропот из войск": военные завалили Баранца жалобами. Полковник высказа...
Российская ракета сбила самолёт-невидимку ВВС США, считавшийся неуязвимым - EurA...
"Будем считать, что накаркал!": Украинцев позвали попрощаться с Одессо...
Главная / Политика

Жириновского обозвали болтуном из-за списка преемников Путина

29 декабря 2020, 20:45  •  82 • Политика
Владимир Познер. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Населению страны предложили дождаться признания от самого лидера России
Телеведущий и журналист Владимир Познер считает, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский занимается самопиаром и пустой болтовней, представив список из вероятных преемников президента России Владимира Путина. Свой комментарий эксперт дал в интервью изданию НСН.
По его мнению, на подобные заявления не стоит обращать внимания и как-то серьезно на них реагировать. Жириновский вбрасывает такие громкие суждения каждый раз, когда о нем забывают, считает тележурналист. Одновременно, Познер отдал должное искусству пиара Владимира Вольфовича.
Журналист убежден, что нет смысла гадать, кто же будет преемником Путина.
"Это такая спекуляция, абсолютно пустое. Вот когда Путин назовет какую-то фамилию, тогда будет о чем говорить. Пока это болтовня", – резюмировал Познер.
Ранее Жириновский составил свой список возможных преемников Путина. В него вошли премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин, бывший президент Дмитрий Медведев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Совфеда Валентина Матвиенко, а также мэр Москвы Сергей Собянин. При этом лидер ЛДПР, выступая в эфире "России 1" не исключил, что будущим президентом РФ в 2024 г. станет он сам.
Комментируя прогноз Жириновского голос Кремля Дмитрий Песков сегодня заметил, что тема преемников Путина всегда вызывает "живой интерес на политическом небосклоне России". По словам пресс-секретаря главы государства, мнение известного политика сделаны на основе "богатейшего политического опыта", передает РИА "Новости".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



82
Источник
Похожие новости
29 декабря 2020, 10:40
"Игра "царь умирает" сыграна: Прогноз Хазина об интриге Путина сбылся, дальше - "мировой шухер"
29 декабря 2020, 05:10
Пять слов об управлении Россией: Высказывание Мишустина о Путине насторожило Bloomberg
29 декабря 2020, 10:40
"Война неизбежна": Турция включила часть России в свои территории. Военкор Котенок показал карту
29 декабря 2020, 05:10
Мишустин избавляется от "блатных". Чиновники упёрлись
29 декабря 2020, 10:40
Турция "отобрала" часть российских территорий
29 декабря 2020, 16:10
Русский эмигрант продал Rolex и пожертвовал деньги ВСУ: "Эта новость повергла меня в шок..."
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 декабря 2020, 10:40
"Игра "царь умирает" сыграна: Прогноз Хазина об интриге Путина сбылся,...
29 декабря 2020, 05:10
Пять слов об управлении Россией: Высказывание Мишустина о Путине насторожило Bloomber...
29 декабря 2020, 10:40
"Война неизбежна": Турция включила часть России в свои территории. Военкор ...
29 декабря 2020, 05:10
Мишустин избавляется от "блатных". Чиновники упёрлись
29 декабря 2020, 07:00
На Украине бьют тревогу: импорт российской электроэнергии убьёт целые регионы
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 декабря 2020, 01:05
Экономист разоблачил мировой план против России: "У нас есть единственный выход…"
28 декабря 2020, 16:20
На Украине объявили об окончательном разрыве с русскими
23 декабря 2020, 02:30
Новый чиновничий тандем может затмить Грефа: Русским предложили перейти на "зелёнку"
23 декабря 2020, 08:55
"Нечестно!": Месть Китая может разорить Австралию и обогатить Россию
24 декабря 2020, 07:50
«В связи с врождённым кретинизмом»: В Раде потребовали отозвать госфинансирование фильма Сенцова
26 декабря 2020, 18:30
"Не воюем мясом": Украинский вояка выдал Зеленскому неудобную правду о битве с Россией
24 декабря 2020, 09:40
Чем грозят России военно-морские базы США и Британии на Украине: Военный эксперт "раскрыл карты"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.