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Жириновского не пускают на онлайн-выборы
27 августа 2021, 12:05 • 79 • Политика
Политика возмутила тщательная проверка перед голосованием через Интернет
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский столкнулся с трудностями при регистрации на участие в электронном голосовании на выборах в Госдуму 17-19 сентября.
Несколько дней назад он объявил, что подал заявку на онлайн-голосование на портале mos.ru. Однако выяснилось, что его не зарегистрировали сразу, а отправили данные на дополнительную проверку. Это вызвало возмущение политика.
"Узнал, что мои данные на какой-то проверке до сих пор. Почему меня не пускают быть электронным избирателем? Меня проверяют! Черт знает что! Я участвовал в выборах задолго до появления электронного голосования",
– эмоционально высказался Жириновский на своей странице "ВКонтакте". Он потребовал от ЦИК, от мэрии Москвы и лично мэра Сергея Собянина ответа, почему такая ситуация произошла с опытным политиком.
"Требую незамедлительно решить вопрос и предоставить мне и всем моим соратникам право голосовать электронно!"
– заявил Владимир Вольфович.
Выборы в России состоятся 17-19 сентября. В некоторых регионах проголосовать можно как на традиционных избирательных участках, так и через интернет. В Москве регистрация в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) открылась 2 августа и продлится до вечера 13 сентября.
Как объяснили специалисты, предварительная регистрация необходима, чтобы проверить, обладает ли заявитель избирательным правом. После того, как информация будет проверена, Центризбирком внесет имя избирателя в списки получателей цифрового бюллетеня. В этом случае бумажный бюллетень он получить уже не сможет.
Эксперты указывают, что система ДЭГ абсолютно прозрачна и безопасна. Видимо, поэтому глава ЛДПР и призывает сторонников участвовать в выборах онлайн – это гарантирует, что ни один голос не потеряется.
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