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Жириновский заявил о существовавшей возможности сохранить СССР

14 августа 2019, 20:24  •  65 • Политика
Советский Союз можно было бы сохранить, если бы в августе 1991 года на Манежную площадь в Москве из миллиона членов КПСС вышли хотя бы 50 тыс. человек. Такое мнение озвучил глава ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи с избирателями в Печатниках в среду, 14 августа.
«Где они? Где был Зюганов? В санатории. Селезнев — в санатории. Лето ведь. Они не понимали опасность ситуации, что страна на пороге взрыва», — приводит его слова «РИА Новости».
Как подчеркнул Жириновский, представители ЛДПР во время августовского путча на улицы вышли.
Августовским путчем принято называть политические события 18–21 августа 1991 года. В Советском Союзе власти оценили события как попытку государственного переворота членами возникшего в те дни Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). По версии членов комитета, основная цель ГКЧП была не допустить распада СССР.
Этом событиям предшествовал референдум о сохранении Советского Союза, который был проведен 17 марта того же года. «За» высказались 76,4% принявших участие в плебисците. На основе итогов голосования был разработан проект договора «О Союзе суверенных республик», подписание которого было назначено на 20 августа, но так и не состоялось из-за последовавших событий.
Фактически СССР перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент страны Михаил Горбачев обратился к советскому народу и заявил о прекращение своей деятельности. До этого 8 декабря главы России, Украины и Белоруссии подписали соглашение, в котором заявлялось о прекращении существования Советского Союза и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ).

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