Жириновский заявил о "молодом" преемнике: "Средний возраст - 40 лет"

Бессменный лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал имена кандидатов в преемники. Главный критерий отбора - молодость. Средний возраст - 40 лет, рассказал политик.

По словам Жириновского, его сменщиками на посту главы ЛДПР могут стать врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев и губернатор Смоленской области Алексей Островский. Также среди вероятных кандидатов били названы заместитель главы Рособрнадзора Борис Чернышев и депутат Алексей Диденко.

На самую дальнюю перспективу - Власов, сейчас ему 25 лет, Елена Афанасьева, Елена Строкова,

- добавил Жириновский в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Лидер ЛДПР подчеркнул, что на примете у него целый набор людей с хорошим образованием и большим опытом работы в качестве депутатов и губернаторов. Жириновский считает, что его преемник должен уметь дискутировать на любые темы, иметь опыт работы руководителем, быть общительным, добрым и харизматичным, сообщает канал "360".