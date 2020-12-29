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Жириновский заявил о "молодом" преемнике: "Средний возраст - 40 лет"

29 декабря 2020, 01:30  •  63 • Политика
Жириновский назвал своего возможного преемника на посту лидера ЛДПР. "Я всегда за омоложение и обновление, средний возраст - 40 лет", - подчеркнул политик.
Бессменный лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал имена кандидатов в преемники. Главный критерий отбора - молодость. Средний возраст - 40 лет, рассказал политик.
По словам Жириновского, его сменщиками на посту главы ЛДПР могут стать врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев и губернатор Смоленской области Алексей Островский. Также среди вероятных кандидатов били названы заместитель главы Рособрнадзора Борис Чернышев и депутат Алексей Диденко.
На самую дальнюю перспективу - Власов, сейчас ему 25 лет, Елена Афанасьева, Елена Строкова,
- добавил Жириновский в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Лидер ЛДПР подчеркнул, что на примете у него целый набор людей с хорошим образованием и большим опытом работы в качестве депутатов и губернаторов. Жириновский считает, что его преемник должен уметь дискутировать на любые темы, иметь опыт работы руководителем, быть общительным, добрым и харизматичным, сообщает канал "360".

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