|
Жириновский заявил о "молодом" преемнике: "Средний возраст - 40 лет"
29 декабря 2020, 01:30 • 63 • Политика
Жириновский назвал своего возможного преемника на посту лидера ЛДПР. "Я всегда за омоложение и обновление, средний возраст - 40 лет", - подчеркнул политик.
Бессменный лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал имена кандидатов в преемники. Главный критерий отбора - молодость. Средний возраст - 40 лет, рассказал политик.
По словам Жириновского, его сменщиками на посту главы ЛДПР могут стать врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев и губернатор Смоленской области Алексей Островский. Также среди вероятных кандидатов били названы заместитель главы Рособрнадзора Борис Чернышев и депутат Алексей Диденко.
- добавил Жириновский в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Лидер ЛДПР подчеркнул, что на примете у него целый набор людей с хорошим образованием и большим опытом работы в качестве депутатов и губернаторов. Жириновский считает, что его преемник должен уметь дискутировать на любые темы, иметь опыт работы руководителем, быть общительным, добрым и харизматичным, сообщает канал "360".
63
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 декабря 2020, 11:45
|
26 декабря 2020, 14:50
|
22 декабря 2020, 01:45
|
26 декабря 2020, 10:15
|
23 декабря 2020, 10:45
|
25 декабря 2020, 21:25
|
24 декабря 2020, 11:30