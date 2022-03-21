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Жириновский заявил о провальном плане США разделить Ирак

21 марта 2022, 10:25  •  177 • Политика
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что США планировали разделить Ирак на маленькие государства, однако ничего не вышло.
«Они надеялись расчленить Ирак. Курдскую часть отделить с провозглашением независимого Курдистана. Отделить шиитов — юг и Персидский залив. И сунниты отдельно в Багдаде. И таким образом расчленить все государства на Ближнем Востоке, чтобы было десятки мелких государств, а над всеми доминировал бы Израиль с мощной армией. Тогда им казалось, был бы порядок в интересах Запада. Но не получилось», — ранее сказал политик в интервью «РИА Новости».
Жириновский отметил, что такие же цели США преследовали в Афганистане, Сирии и Ливии.
По мнению главы партии, действия США в Ираке, включая убийство президента страны Саддама Хусейна, только усугубили ситуацию в стране.
20 марта исполняется 19 лет с начала вторжения в Ирак международной коалиции во главе с США, которое произошло в 2003 году. Под предлогом борьбы с международным терроризмом и поиска оружия массового уничтожения был свергнут и казнен президент страны Саддам Хусейн. Следов запрещенного международной конвенцией оружия найти не удалось.
20 марта сообщалось, что Жириновского снова ввели в медикаментозную кому. По данным источника «Известий», у политика начался сепсис.
16 марта состояние лидера ЛДПР улучшилось. Отмечалось, что политик может продолжительное время обходиться без аппарата искусственного дыхания.
О том, что Жириновский находится в больнице с «Омикрон»-штаммом коронавируса, стало известно 9 февраля.
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