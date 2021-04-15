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Жириновский заявил о грозящем Эрдогану военном перевороте

15 апреля 2021, 19:15  •  101 • Политика
Владимир Жириновский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политик считает, что такого количества противником режима Анкары не было никогда
Турецкие власти столкнутся с военным переворотом, который, по словам лидера либерально-демократической партии Владимира Жириновского, повлечет свержение президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Как считает российский политик, в Турции наблюдается беспрецедентное число противников действующей власти.
Жириновский выразил уверенность, что в турецких тюрьмах сидит огромное количество людей, выступающих против правительства Эрдогана.
"Не исключаю, что грозит очередной взрыв, всех освободят и установят новый режим. В Турции обязательно произойдет еще один военный переворот", – заявил политик, комментируя инициативу президента Турции по строительство искусственного пролива, дублирующего Босфорский пролив.
Жириновский добавил, что подобные действия угрожают не только окружающей среде, о чем сообщил в эфире канала ЛДПР-ТВ.
По словам политолога Олега Гущина, право на военный переворот гарантировано Конституцией Турции. Главным гарантом светскости в стране остается армия. Эрдоган уже сменил "старую школу" в Минобороны на более лояльных кадров. Не стоит также забывать, что жители сельской местности Турции поддерживают действующую власть, поэтому в текущих условия озвученный Жириновским сценарий крайне маловероятен.
"Как бы там ни было, он народный избранник. За него голосуют деревни. Да, в больших городах на него точит зубы интеллигенция, но никто не будет игнорировать мнение большинства. Турецкая интеллигенция очень похожа на советскую. Бурчать на кухне – не идти в кутузку, когда тебя прикладом между лопаток", – заявил политолог в интервью Ura.ru.
Ранее востоковед Евгений Сатановский заявил, что Эрдоган отказался признавать Крым частью РФ по просьбе Украины.

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