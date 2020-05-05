Жириновский заявил о чудовищной потере России: "Это был наш второй Королёв"

Генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" академик РАН Евгений Микрин умер в больнице в Коммунарке из-за последствий коронавирусной инфекции COVID-19. Кончину подтвердила пресс-служба "Роскосмоса".

В СМИ слабо объясняют, кто это был. Чтобы людям было понятнее, нужно прямо говорить: это был наш второй Королёв, - написал в своём Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Он напоминает, что Королёв первым в мире запустил в космос спутник, а затем и человека, а Микрин был достойным продолжателем его дела. Жириновский подчеркнул, что смерть Микрина - это чудовищная потеря для России и ему очень горько, что врачам не удалось уберечь такого великого человека.

Мы надеемся, что это будет последняя потеря отечественной космонавтики в результате эпидемии, - подытожил глава ЛДПР.

Напомним, что, по данным на 5 мая, в России скончался 1451 человек с коронавирусом, а общее количество случаев заражения перевалило за отметку в 155 тысяч. Эпидемия до сих пор не пошла на спад, поэтому оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 призывает всех граждан неукоснительно соблюдать все карантинные меры, в особенности - режим самоизоляции.

Скриншот: Telegram-канал "Жириновский из дома"