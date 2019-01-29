Жириновский заранее устыдил МИД: Россия должна жестко поддержать Мадуро

Как считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский, заранее пристыдивший МИД России, кризис в Венесуэле можно назвать проявлением конфликта между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Москва должна жестко поддержать Николаса Мадуро. В противном случае весь мир увидит, что "Россия слаба".

Политический кризис в Венесуэле можно назвать конфликтом между президентом России Владимиром Путиным и главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Так считает лидер ЛДПР и депутат Государственной думы Владимир Жириновский.

По мнению парламентария, если Москва окажет поддержку действующему главе Венесуэлы Николасу Мадуро, последний останется главой государства. Уступки же мир воспримет в качестве слабости.

"Мы покажем, что не позволим свергать режимы. Если Москва отступит - мир увидит: Россия слаба", - отметил депутат.

Напомним, США грубо вмешались во внутренние дела Венесуэлы, поддержав оппозиционного политика Хуана Гуайдо, объявившего себя "главой государства". Непосредственно Россия и Китай объявили о поддержке действующего президента Николаса Мадуро.