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Жириновский "взял" Кремль и предложил среднюю зарплату в 100 тысяч

12 декабря 2019, 20:54  •  84 • В России

КАШПИРОВСКОМУ УЮТНО С ЖИРИНОВСКИМ

С утра к Кремлю тянулись суровые мужчины в кепках-"жириновках", надевшие на себя все лучшее сразу девушки на умопомрачительных каблуках...На их фоне очень выделялся невысокий брюнет в черном - сам Анатолий Кашпировский. Шел он на юбилей к давнему товарищу, Владимиру Жириновскому, который с помпой отмечал 30-летие партии. По такому случаю тот во второй раз "взял Кремль" - юбилей гремел в Государственном Кремлевском дворце. В 2006 году он уже праздновал здесь свое 60-летие, сидя на подаренном Саддамом Хусейном троне. И вот дежавю.

- Я знаю Владимира Вольфовича 27 лет и могу сказать о нем только самое хорошее. Мало кто видит его с бытовой стороны. Он очень приятный, сдержанный и спокойный человек. Он не помнит зла и очень уютный в общении человек, - признался мне знаменитый целитель.

Ммм, немного неожиданно, да? Может, то были чары Кашпировского?

Анатолий КашпировскийФото: Евгения ГУСЕВА

"ХОЧЕТСЯ УВАЖЕНИЯ"

А в зале тем временем вызывали на сцену Жириновского. Долго, как Деда Мороза. Под его излюбленную композицию "Боже, царя храни". Вождь, за спиной которого выстроились его "соколы", вещал со сцены час, успев рассказать, как в 91-м попадал под автоматы, и пожелать победы британскому премьеру Борису Джонсону на парламентских выборах.

Самый же большой отклик в зале получил вопрос денежный.

- Считаем, что МРОТ должен быть 30 тысяч, а средняя зарплата - от 70 до 100 тысяч. Мы вполне можем платить среднему классу 100 тысяч в месяц. Деньги на это есть, - смелую идею Жириновского заглушили овации. Поскольку в зале были сплошные соратники, искать здесь какой-то популизм никто не стал.

-Хочется благополучия и уважения для всей страны, - признался он напоследок. - И чтобы, как раньше, ни одна пушка не могла стрелять в Европе без разрешения русского царя!

31 ДЕКАБРЯ - ВЫХОДНОЙ

- Какие планы на следующие 30 лет? - поинтересовалась "КП" у главы Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

- Главная цель - победа на парламентских выборах. Мы -современная, креативная, конструктивно-оппозиционная партия, чьи прогнозы сбываются. Мы генерируем те идеи, которые хоть и с опозданием, но воплощаются в жизнь. Мы смотрим на два шага вперед, и наши идеи надо улавливать.

ЛДПР отметила 30-летиеФото: Евгения ГУСЕВА

- Например, выходной 31 декабря?

- Я убежден, что он станет выходным уже в этом году. Это позитивно воспринимается абсолютным большинством, ряд губернаторов уже принял такое решение. Уверен, что за последние недели решение будет принято и на федеральном уровне. Интуиция подсказывает, что все предпосылки к этому есть. Ведь не просто так на заседании Совета при президенте по правам человека, где обсуждаются права заключенных, нарушения прав верующих, "московское дело" и другие беспокоящие правозащитников темы, вдруг ставится вопрос о 31 декабря. Хорошо, что мы дали этот импульс.

P.S. А сорокалетие партии ВВЖ решил отмечать уже в другом месте: не потому, что больше не пустят - желающие не влезут.

ЛДПР считает, что уже это 31 декабря станет выходным.Евгения ГУСЕВА

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