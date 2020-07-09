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Жириновский: “Выведем всех депутатов к “Лефортово” и будем стоять, пока Фургала не отпустят”

09 июля 2020, 17:25  •  133 • В России

Владимир Жириновский с трибуны ГосДУмы на парламентском заседании высказался об аресте своего однопартийца, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала , арестованного за организацию заказных убийств. И пригрозил акциями протеста и сложениями полномочий депутатов и глав региона от ЛДПР.

- Сергея Ивановича подозревают в том, что произошло в 2004 - 2005 году. Предпринимателей убили, а он каким-то боком причастен. А что вы 14 лет молчали? - в свойственной ему манере громыхал с трибуны Жириновскийй. - А после победы Фургала на губернаторских выборах тут же начались гонения. Причина - экономическая, - предположил Жириновский. - Это ошибка очередная. Не того арестовали, который занимается там вредительством. А того, кого парламентская партия берет под защиту. Это в какие-нибудь ворота вообще лезет? Мы можем вывести всех депутатов от ЛДПР выйти к “Лефортово” и стоять там пока не освободят Фургала. Мы можем попросить наших губернаторов подать в отставку в знак солидарности. Смоленск, Владимир. Выйти из состава ЦИК и Счетной палаты. Зачем вы это делаете? Вы взорвете Дальний Восток! Так же нельзя. Мы вам Констиутуцию, а вы нам наручники, как при Сталине. Фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда, пусть весь мир узнает, что за бардак в стране”.

Сразу после выступления лидера фракции ЛДПР слово взял председатель Госдумы Вячеслав Володин. и напомнил, что перед законом все равны.

- Ситуация, которую Владимир Вольфович обсуждал, является очень неприятной. И в жизни всех политический фракций и партий такие были. Перед законом все равны. Обвинения (Сергею Фургалу) предъявлены очень серьезные. И не правильно партии и вам, Владимир Вольфович, на себя все брать. Но если стало известно о нарушении закона, кто бы к какой партии не принадлежал, перед законом все равны. А бывший губернатор Сахалина Хорошавин - от «Единой России» но был осужден. А кандидат в губернаторы Астраханской области, чудовищная истрия - взяла ребенка закатала в бетон. Она представитель “Справедливой России”. И что, если она из оппозиционной партии, значит это гонения на оппозицию? Мы шантажировать, переводя диалог в тему революции и угроз не должны!

Сергей Фургал арестован сегодня утром по подозрению в создании ОПГ и организации заказных убийств. В настоящий момент доставлен в Москву и дает показания в Следственном комитете.

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