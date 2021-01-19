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Жириновский высказался о шансах стать президентом Украины

19 января 2021, 18:10  •  214 • Политика
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Также политик раскритиковал поведение властей соседней страны в вопросе вакцинации от коронавируса
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что если бы баллотировался в президенты Украины, граждане соборной отдали ему предпочтение. Так политик ответил на соответствующий вопрос журналистов в эфире телеканала "Россия 1".
"Обязательно. За меня проголосовали бы и русские, и украинцы", – цитирует РИА "Новости" Жириновского.
Он считает, что населению Незалежной уже надоела эта "возня", в результате которой гибнет экономика и страна в целом. Политик обратил внимание на ситуацию с вакцинацией в соборной – весь мир стал в очередь за спасительными препаратами от коронавируса (и российскими, и иными зарубежными), и только киевский режим тянет с этим.
"Смешно, рядом Россия, им предлагают – берите, даже бесплатно, (но) нет", – отметил Владимир Вольфович.
Кроме того, депутат Госдумы коснулся и языкового вопроса, а именно новых правил по использованию мовы в сфере услуг, введенных с 16 января. Он подчеркнул, что власти страны пытаются насильно заставить русских говорить на украинском языке, как это "делали большевики с 20-ого по 40-ой" прошлого века. Жириновский спрогнозировал, что после таких решений может рухнуть государство.
Накануне языковый омбудсмен Украины Тарас Креминь пожаловался на то, что граждане страны не стали массово отказываться от русского языка, продолжая на нем говорить в магазинах, аптеках, АЗС и прочих предприятиях сферы обслуживания. Он назвал это саботажем и хамством.

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