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Жириновский выдвинул США предложение по Украине: "Вам - Галиция"
14 августа 2020, 13:55 • 157 • Политика
Глава ЛДПР Владимир Жириновский выдвинул США предложение, которое, по его словам, поможет наладить порядок на Украине. России - три четверти страны, вам - Галиция, рекомендует политик.
По словам Жириновского, происходящий на Украине "бардак" никому не нужен.
"Кому нужны эти порошенки или этот чудак Владимир Зеленский, который бегает и кукарекает?" - спросил он, сразу же предложив совместными усилиями навести там порядок.
"Вот вам, американцы, Галиция, там ваши базы, НАТО и всё остальное, и пусть работают на вас. А три четверти Украины - в состав России. И всё, тишина", - сказал Жириновский.
При этом он отметил, что, если американцы хотят торговать своим газом, то пусть торгуют.
"Сделайте его дешёвым. Если наш русский газ дешевле вашего сланцевого, сложно конкурировать", - объяснил он, отметив, однако, что Россия не станет в таком случае мешать торговле США.
"И вы нам не мешайте", - предложил он.
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