Жириновский выдвинул США предложение по Украине: "Вам - Галиция"

По словам Жириновского, происходящий на Украине "бардак" никому не нужен.

"Кому нужны эти порошенки или этот чудак Владимир Зеленский, который бегает и кукарекает?" - спросил он, сразу же предложив совместными усилиями навести там порядок.

"Вот вам, американцы, Галиция, там ваши базы, НАТО и всё остальное, и пусть работают на вас. А три четверти Украины - в состав России. И всё, тишина", - сказал Жириновский.

При этом он отметил, что, если американцы хотят торговать своим газом, то пусть торгуют.

"Сделайте его дешёвым. Если наш русский газ дешевле вашего сланцевого, сложно конкурировать", - объяснил он, отметив, однако, что Россия не станет в таком случае мешать торговле США.

"И вы нам не мешайте", - предложил он.