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Жириновский выдал прогноз: "До Нового года Белоруссия войдёт в состав России"

20 августа 2020, 08:20  •  44 • Политика
Владимир Жириновский поспорил с ведущим "Эха Москвы" Алексеем Нарышкиным, что до Нового года Белоруссия войдёт в состав России.
До Нового года Белоруссия войдёт в состав России, считает глава ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом он поспорил с ведущим "Эха Москвы" Алексеем Нарышкиным.
Речь идёт о реализации сильно затянувшегося процесса объединения двух государств, который был начат ещё при президенте России Борисе Ельцине. По мнению Жириновского, после событий в Минске и других городах Белоруссии дело, наконец, сдвинется с мёртвой точки.
Поспорили с ведущим "Эха Москвы" Алексеем Нарышкиным на ящик пива, что до Нового года Белоруссия войдёт в состав России, - написал глава ЛДПР в своём Telegram-канале.
Стоит отметить, что ряд политических экспертов также указывали на то, что объединение Белоруссии с Россией в единое государство позволит президенту Александру Лукашенко выйти из политического кризиса в стране с минимальными потерями. В противном случае белорусскому лидеру грозит судьба экс-президента Украины Виктора Януковича.
Напомним, что в Кремле также уже сделали соответствующий намёк. "Белоруссия является союзным и братским государством для России, а белорусский народ - братский народ", - приводит Nation News слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

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