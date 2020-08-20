|
Жириновский выдал прогноз: "До Нового года Белоруссия войдёт в состав России"
20 августа 2020, 08:20 • 44 • Политика
Владимир Жириновский поспорил с ведущим "Эха Москвы" Алексеем Нарышкиным, что до Нового года Белоруссия войдёт в состав России.
До Нового года Белоруссия войдёт в состав России, считает глава ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом он поспорил с ведущим "Эха Москвы" Алексеем Нарышкиным.
Речь идёт о реализации сильно затянувшегося процесса объединения двух государств, который был начат ещё при президенте России Борисе Ельцине. По мнению Жириновского, после событий в Минске и других городах Белоруссии дело, наконец, сдвинется с мёртвой точки.
Стоит отметить, что ряд политических экспертов также указывали на то, что объединение Белоруссии с Россией в единое государство позволит президенту Александру Лукашенко выйти из политического кризиса в стране с минимальными потерями. В противном случае белорусскому лидеру грозит судьба экс-президента Украины Виктора Януковича.
Напомним, что в Кремле также уже сделали соответствующий намёк. "Белоруссия является союзным и братским государством для России, а белорусский народ - братский народ", - приводит Nation News слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
44
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 августа 2020, 18:20
|
19 августа 2020, 00:15
|
17 августа 2020, 14:20
|
19 августа 2020, 00:15
|
14 августа 2020, 19:25
|
16 августа 2020, 19:05
|
15 августа 2020, 12:50