Жириновский выдал прогноз: "До Нового года Белоруссия войдёт в состав России"

До Нового года Белоруссия войдёт в состав России, считает глава ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом он поспорил с ведущим "Эха Москвы" Алексеем Нарышкиным.

Речь идёт о реализации сильно затянувшегося процесса объединения двух государств, который был начат ещё при президенте России Борисе Ельцине. По мнению Жириновского, после событий в Минске и других городах Белоруссии дело, наконец, сдвинется с мёртвой точки.

Поспорили с ведущим "Эха Москвы" Алексеем Нарышкиным на ящик пива, что до Нового года Белоруссия войдёт в состав России, - написал глава ЛДПР в своём Telegram-канале.

Стоит отметить, что ряд политических экспертов также указывали на то, что объединение Белоруссии с Россией в единое государство позволит президенту Александру Лукашенко выйти из политического кризиса в стране с минимальными потерями. В противном случае белорусскому лидеру грозит судьба экс-президента Украины Виктора Януковича.

Напомним, что в Кремле также уже сделали соответствующий намёк. "Белоруссия является союзным и братским государством для России, а белорусский народ - братский народ", - приводит Nation News слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.