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Жириновский выдал инсайд о смене Зюганова. И назвал имя "преемника"
14 апреля 2021, 13:55 • 141 • Политика
Депутат Владимир Жириновский заявил о возможной грядущей смене Геннадия Зюганова на посту лидера партии КПРФ и даже назвал имя вероятного "преемника" - Юрия Афонина.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский спрогнозировал возможный уход руководителя партии КПРФ Геннадия Зюганова. Депутат заявил, что скоро у коммунистов будет съезд и там изберут нового руководителя.
По версии Жириновского, "преемником" Зюганова станет Юрий Афонин. Сам же парламентарий заявил, что будет рекомендовать прежнего лидера.
"Геннадия Андреевича будут рекомендовать", - отметил Жириновский, добавив, что уже говорил с Зюгановым и тот намерен взять самоотвод.
Сам лидер КПРФ заметил, что к подобным выпадам парламентария уже привык. В интервью URA.RU он обратил внимание на то, что в его партии "всё определяет устав и программа". И именно на этом основаны в том числе и выборы в состав Центрального комитета, что после будет определять руководство партии.
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