Жириновский вступился за немецкие тушки: "В чистом виде издевательство"

Жириновский обвинил Германию в "животном сексизме" из-за убийства цыплят мужского пола. "Это недопустимо. Это в чистом виде издевательство над животным миром", - заявил лидер ЛДПР.

Глава партии ЛДПР возмутился, что в Германии фермеры уничтожают сотни тысяч цыплят-самцов, так как им нужны только куры-несушки. Своим негодованием по поводу этого "животного сексизма" политик поделился в своём Telegram-канале.

Жириновский отметил, что это чистой воды издевательство над животными. Лидер ЛДПР указал, что убитые цыплята могли вырасти и использоваться позднее в качестве питания. Вместо этого их просто убивают.

Мы должны повлиять на Берлин через ВТО, Евросоюз, другие гуманитарные организации и заставить отказаться от такой варварской практики,

- написал Жириновский в своём Telegram-канале.

Политик отметил, что в России запрещено даже бродячих собак отстреливать, а в Германии сходит с рук уничтожение огромного количества фермерской птицы. Причём делается всё это исключительно из меркантильных интересов.

В современном мире нельзя проявлять вот такой животный сексизм. Мы протестуем!

- подытожил глава ЛДПР.

Стоит сказать, что в январе в Германии всё-таки приняли закон, запрещающий убийство нежелательных суточных цыплят. Однако в силу запрет вступит лишь в конце этого года.