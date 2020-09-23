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Жириновский вскрыл лукавство Трампа о суперракете: "Американцы ни на что не способны"
23 сентября 2020, 11:00 • 94 • В мире
Дональд Трамп заявил, что Россия якобы выкрала у США разработки гиперзвуковой ракеты. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вскрыл лукавство американского лидера. "Трамп, ты посмотри на историю ваших изобретений. Американцы ни на что не способны", - припечатал российский политик.
Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что он позволил России обогнать США по военной мощи. По словам Трампа, русские якобы украли технологии суперракеты у американцев. Выступая перед избирателями в Миннесоте, он пояснил, что ракета, о которой идёт речь, в пять раз быстрее обычной.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил лукавство американского лидера.
"Трамп обвиняет Россию, что мы украли у них ракету. Трамп, ты посмотри на историю ваших изобретений. Всё это сделали евреи, немцы и русские", - категорично заявил политик.
Он в своей манере заметил, что американцы ни на что не способны.
"Это ковбои, пепси-кола, виски, пистолет. И всё! Это вы крадете у всего мира достижения. Никакой ракеты более мощной, чем у нас, у Трампа нет. Вообще ничего нет", - отметил Жириновский.
Не исключено, что через некоторое время - по его мнению, через 15-20 лет - США попросту распадутся как страна.
"Страна-барахолка, страна-"черкизон", которой осталось жить максимум 15-20 лет. К моему 100-летию этого государства не будет. Это будет подарок, когда объявят, что исчезло, расформировано государство США. Его больше нету. Будут мексиканцы, канадцы, кто угодно. Но с США пора заканчивать уже в ближайшие десятилетия", - приводит слова лидера ЛДПР телеграм-канал "Пул № 3".
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