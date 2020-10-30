Жириновский: во Франции возможна гражданская война

Владимир Жириновский. Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Мигрантов будут депортировать в массовом порядке, считает политик

Французские власти после событий в Ницце и реакции Макрона могут запретить въезд мигрантов, а затем начнут постепенно депортировать тех, которые уже перебрались в страну, за исключением тех, кто давно живет в стране, получил гражданство и разделяет все принципы Франции. Об этом на своем телеграм-канале написал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его мнению, эти события могла предотвратить партия "Национальный фронт" Жана-Мари Ле Пена, если бы пришла к власти. Как известно, ЛДПР ее поддерживала. Жириновский заявил, что это Вашингтон еще в 40-х годах посоветовал Франции брать людей из Азии, Ближнего Востока и Африки.

В итоге немцы пригласили 200 тыс. турков, а затем примеру Германии последовали и все остальные. Таким образом, добились своей цели, заложили бомбу замедленного действия, чтобы ослабить потенциал Европы – главного конкурента.

В четверг утром выходец из Туниса 1999 года рождения совершил тройное убийство в базилике Нотр-Дам в Ницце.