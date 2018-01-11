Жириновский вносит законопроект об отмене статьи 282 УК о возбуждении ненависти и вражды

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МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Депутаты ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским разработали и внесут проект закона о признании утратившей силу статьи 282 Уголовного кодекса РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Об этом ТАСС сообщили 11 января в пресс-службе думских либерал-демократов.

Разработчики напоминают, что "статьей 282 УК РФ установлена ответственность не только за пропаганду или агитацию, но за любые действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии либо принадлежности к какой-либо социальной группе". При этом наказуемыми признаются действия, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет. Максимальные меры ответственности предусматриваются до 6 лет лишения свободы.

Авторы указывают, что "статья 282 УК РФ сформулирована таким образом, что любой бытовой проступок, фактически любое высказывание может быть квалифицировано как преступление". "При этом в обществе статья 282 УК РФ даже получила название "русская статья", поскольку очень большое число осужденных по этой статье являются этническими русскими", - утверждают в ЛДПР.

Состав преступления по статье 282, по мнению либерал-демократов, избыточен, а также открывает возможности для личной заинтересованности при возбуждении и ведении уголовного дела. "Нечеткая и широкая формулировка может использоваться против гражданина и в политических целях. В какой-то степени статья 282 является потенциальным инструментом для борьбы с лицами, не согласными с действующим политическим курсом, и, таким образом, легализует политическую цензуру", - отмечают авторы в пояснительной записке.

Они предлагают изъять из уголовного законодательства эти нормы.