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Жириновский вместе с подарком дал девочке совет: "Даша, не рано ли тебе?"

30 декабря 2021, 19:25  •  170 • Политика
Депутат Госдумы Владимир Жириновский необычно поздравил 4-летнюю девочку Дашу с Новым годом.
Политик прочитал новогоднее письмо девочки Даши, которая рассказала, что хочет получить в подарок интерактивную игрушку. Жириновский выполнил желание девочки, но заметил:
Даша, не рано ли тебе мечтать об интерактивной игрушке? У меня такой собачки не было. Даже обычной, плюшевой,
- сказал Владимир Жириновский.
На этом поздравление не закончилось. Депутат подготовил для девочки мешочек с конфетами. Он обратился к Даше, сказав, что упаковку с логотипом партии она может сохранить. Политик также расписал практически всю жизнь девочки: он посоветовал ей вступить в политическую партию и выйти замуж за депутата.

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