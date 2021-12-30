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Жириновский вместе с подарком дал девочке совет: "Даша, не рано ли тебе?"
30 декабря 2021, 19:25 • 170 • Политика
Депутат Госдумы Владимир Жириновский необычно поздравил 4-летнюю девочку Дашу с Новым годом.
Политик прочитал новогоднее письмо девочки Даши, которая рассказала, что хочет получить в подарок интерактивную игрушку. Жириновский выполнил желание девочки, но заметил:
- сказал Владимир Жириновский.
На этом поздравление не закончилось. Депутат подготовил для девочки мешочек с конфетами. Он обратился к Даше, сказав, что упаковку с логотипом партии она может сохранить. Политик также расписал практически всю жизнь девочки: он посоветовал ей вступить в политическую партию и выйти замуж за депутата.
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