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Жириновский в прямом эфире предложил Эрдогану крымскую сделку
27 апреля 2021, 11:45 • 180 • Политика
Депутат Владимир Жириновский в прямом эфире предложил президенту Турции Реджепу Эрдогану крымскую сделку.
С таким заявлением политик выступил в эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE". В частности, Жириновский отметил, что у Эрдогана одно спасение - "это Россия". По мнению депутата, американской стороне выгодно избавиться от турецкого лидера. При этом союзников у Эрдогана нет, считает Жириновский.
Касательно политики Анкары в отношении Украины депутат отметил, что глава Турции не станет рисковать отношениями с Россией ради Киева.
"Киев никому не нужен", - отметил политик.
Учитывая, что поддержки Эрдогану ждать неоткуда, Жириновский предложил своё решение:
"Мы могли бы договориться с ним. Он признаёт Крым, а мы признаём Северный Кипр", - сказал он.
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