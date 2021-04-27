Жириновский в прямом эфире предложил Эрдогану крымскую сделку

Депутат Владимир Жириновский в прямом эфире предложил президенту Турции Реджепу Эрдогану крымскую сделку.

С таким заявлением политик выступил в эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE". В частности, Жириновский отметил, что у Эрдогана одно спасение - "это Россия". По мнению депутата, американской стороне выгодно избавиться от турецкого лидера. При этом союзников у Эрдогана нет, считает Жириновский.

Касательно политики Анкары в отношении Украины депутат отметил, что глава Турции не станет рисковать отношениями с Россией ради Киева.

"Киев никому не нужен", - отметил политик.

Учитывая, что поддержки Эрдогану ждать неоткуда, Жириновский предложил своё решение:

"Мы могли бы договориться с ним. Он признаёт Крым, а мы признаём Северный Кипр", - сказал он.