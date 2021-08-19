Жириновский в эфире предложил раздел Афганистана

Политик Владимир Жириновский предложил три варианта действий в Афганистане.

Лидер ЛДПР и фракции партии в Госдуме Владимир Жириновский предложил три варианта решения проблемы в Афганистане.

[Первое]: ничего не делаем, никого не признаём - пусть всё идёт своим ходом,

- заявил политик.

Второе: даём мощную поддержку Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, чтобы предупредить, не допустить вторжение любых войск из Афганистана,

- продолжил Жириновский.

Третий вариант, по словам политика, это:

Разделить Афганистан.

Об этом Жириновский рассказал в телеинтервью.