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Жириновский в эфире предложил раздел Афганистана

19 августа 2021, 00:25  •  26 • Политика
Политик Владимир Жириновский предложил три варианта действий в Афганистане.
Лидер ЛДПР и фракции партии в Госдуме Владимир Жириновский предложил три варианта решения проблемы в Афганистане.
[Первое]: ничего не делаем, никого не признаём - пусть всё идёт своим ходом,
- заявил политик.
Второе: даём мощную поддержку Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, чтобы предупредить, не допустить вторжение любых войск из Афганистана,
- продолжил Жириновский.
Третий вариант, по словам политика, это:
Разделить Афганистан.
Об этом Жириновский рассказал в телеинтервью.

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