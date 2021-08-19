|
Жириновский в эфире предложил раздел Афганистана
19 августа 2021, 00:25 • 26 • Политика
Политик Владимир Жириновский предложил три варианта действий в Афганистане.
Лидер ЛДПР и фракции партии в Госдуме Владимир Жириновский предложил три варианта решения проблемы в Афганистане.
- заявил политик.
- продолжил Жириновский.
Третий вариант, по словам политика, это:
Об этом Жириновский рассказал в телеинтервью.
Подпишитесь на нас
26
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 августа 2021, 05:15
|
13 августа 2021, 06:00
|
12 августа 2021, 01:35
|
18 августа 2021, 06:05
|
14 августа 2021, 10:25
|
15 августа 2021, 02:00
|
12 августа 2021, 11:40