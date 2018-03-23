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Жириновский уйдет из политики в 2036 году

23 марта 2018, 21:39  •  63 • В России

Если кто думал, что в седьмой раз (то есть в 2024 году) Владимир Жириновский не поборется за Кремль, то, видимо, ошибался. Лидер ЛДПР рассчитывает стать президентом (вернее, это иностранное слово он заменит на Верховного правителя России) и покинет большую политику в 90 лет.

На 1 мая 2036 года он уже заготовил прощальную речь.

- Вместо президента страной управляет Государственный совет во главе с Верховным правителем. Технологии прямой демократии позволили каждому из вас участвовать в выборе членов Госсовета. Из числа лучших из лучших был избран лидер страны, и я с гордостью оставался им последние 12 лет. Все, что я мог сделать, – я сделал и теперь ухожу, не оставляя преемников, потому что наступила эра прямой демократии, когда граждане способны сами, без подсказки выбирать свою власть, - пишет в своем Телеграм-канале ВВЖ.

Судя по всему, границы России он мечтает основательно расширить.

- Мы не делим страну на классы, никого не ущемляем по национальному принципу, но в Конституции указано, что русские – это государствообразующий народ и благодаря ему сегодня существует Россия от Санкт-Петербурга до Душанбе, от Мурманска до Баку, - отмечается в прощальном спиче. - Я ухожу и оставляю вам великую, возмужавшую Россию.

Но даже после 1 мая 2036 года Владимир Вольфович не намерен отдохнуть на пенсии.

- В свои 90 лет я оставляю главный пост в стране, но не оставляю вас. Я перехожу на преподавательскую работу в один их лучших вузов нашей страны – Институт мировых цивилизаций, а также буду передавать опыт и давать консультации будущему правительству, - заключает Жириновский.

Занавес.

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