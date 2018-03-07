Жириновский устроил словесный душ Собчак на очередных дебатах

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Жириновский обрушился с новыми оскорблениями на Ксению Собчак и категорически отказался извиняться за прошлые.

На очередных дебатах кандидатов в президенты России, на этот раз на телеканале "Россия 24", состоялся новый раунд конфликта между Владимиром Жириновским и Ксенией Собчак.

При старте очередного этапа дебатов Жириновский начал рассказывать о том, что общаться нужно достойно, на что Собчак с возмущением напомнила ему, что он до сих пор не извинился за матерные оскорбления.

На возмущенный вопрос Ксении Анатольевны "Вы извиниться передо мной не хотите?" политик потребовал от нее замолчать.

"Именно Собчак - провокатор, которого внедрили, чтобы она всех чернила. Она 19 марта будет в психушке лежать", - разошелся Жириновский.

"Кто-то может сделать так, чтобы людей не оскорбляли?" - с недоумением спросила Ксения Анатольевна у ведущего. Тот ничего не предпринял.