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Жириновский устроил словесный душ Собчак на очередных дебатах
07 марта 2018, 01:09 • 333 • Политика
Жириновский обрушился с новыми оскорблениями на Ксению Собчак и категорически отказался извиняться за прошлые.
На очередных дебатах кандидатов в президенты России, на этот раз на телеканале "Россия 24", состоялся новый раунд конфликта между Владимиром Жириновским и Ксенией Собчак.
При старте очередного этапа дебатов Жириновский начал рассказывать о том, что общаться нужно достойно, на что Собчак с возмущением напомнила ему, что он до сих пор не извинился за матерные оскорбления.
На возмущенный вопрос Ксении Анатольевны "Вы извиниться передо мной не хотите?" политик потребовал от нее замолчать.
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