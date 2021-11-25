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Жириновский устроил скандал в Госдуме

25 ноября 2021, 17:35  •  137 • Политика
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 25 ноября устроил скандал в Государственной думе во время слушаний по делу депутата от КПРФ Валерия Рашкина о незаконной охоте.
«Вы сдохнете все, прежде чем меня к чему-нибудь привлечь»,— заявил Жириновский своим коллегам от партии КПРФ. В ответ коммунисты всей фракцией скандировали: «Позор!»
Кроме того, Жириновский сказал журналистам, что у самого Рашкина была возможность повлиять на решение входящих в Госдуму фракций.
«Он (Рашкин. — Ред.) даже этого не понимает — что у него есть право в каждую фракцию прийти на собрание и попросить депутатов: «Ну пожалуйста, не давайте добро, я там сделаю то, то, то». Он этого не сделал. Сейчас я ему дал возможность — обратитесь к депутатам и попросите не давать согласие. Он молчит»,— заявил лидер ЛДПР.
Ранее в четверг было принято решение лишить Рашкина депутатской неприкосновенности. За проголосовали 345 человек, против — 54, один воздержался. Госдума также дала согласие на возбуждение против Рашкина уголовного дела. За принятие подобного решения проголосовали 341 человек, против выступили 55 человек, воздержались два человека.
Генпрокурор России Игорь Краснов, в свою очередь, подчеркнул, что в деле Рашкина нет политической подоплеки. Он также назвал обоснованной меру пресечения для депутата в виде запрета определенных действий.
Ранее, 24 ноября, лидер ЛДПР высказал мнение, что Рашкина необходимо лишить депутатской неприкосновенности и привлечь к уголовной ответственности. По его словам, если не снять с Рашкина неприкосновенность, следствие вести нельзя.
19 ноября Рашкин признался, что застрелил лося в Саратовской области. По его словам, он перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Позже он сказал, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию.
29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом, когда услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов.
Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.
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