|
Жириновский указал на плохую привычку Мишустина
15 января 2021, 18:50 • 141 • Политика
Премьер-министр отмечает 16 января год своего руководства кабмином
Завтра исполняется ровно год, как Михаил Мишустин был назначен главой правительства РФ. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский положительно оценил работу премьер-министра и его кабмина, однако нашел один существенный недостаток.
По мнению политика, неправильно, что Мишустин на фоне пандемии коронавируса использует рукопожатие.
"Вот от этой дурацкой привычки всем нужно избавиться и ходить в маске, как (Николя) Саркози, (Дональд) Трамп, (Ангела) Меркель, и запретить кому-либо говорить, что маска не нужна. Маска нужна всем", – цитирует РИА "Новости" Владимира Вольфовича.
В остальном же, считает лидер ЛДПР, с приходом Мишустина кабмин стал работать динамично, за год приняты важные решения, например, в части административной реформы и создания вакцины от COVID-19.
По его словам, Мишустин трудится почти круглосуточно, без выходных и отпусков, лично объехал 15 регионов страны, в то время, как другие премьеры "это делали за три года, за пять лет".
Действующий глава кабмина может стать вторым Петром Столыпиным в России, полагает Жириновский, и тогда "экономика забурлит".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
141
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 января 2021, 10:00
|
13 января 2021, 00:50
|
09 января 2021, 09:45
|
15 января 2021, 01:25
|
12 января 2021, 03:45
|
13 января 2021, 00:50
|
14 января 2021, 01:35