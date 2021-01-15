Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Придумали, как отыграться за Крым. Киев грозит российским офицерам
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущ...
Из-за жёсткой позиции Киева в Москве решили пойти ва-банк
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР о...
Главная / Политика

Жириновский указал на плохую привычку Мишустина

15 января 2021, 18:50  •  141 • Политика
Владимир Жириновский и Михаил Мишустин. Фото: Russian State Duma/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Премьер-министр отмечает 16 января год своего руководства кабмином
Завтра исполняется ровно год, как Михаил Мишустин был назначен главой правительства РФ. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский положительно оценил работу премьер-министра и его кабмина, однако нашел один существенный недостаток.
По мнению политика, неправильно, что Мишустин на фоне пандемии коронавируса использует рукопожатие.
"Вот от этой дурацкой привычки всем нужно избавиться и ходить в маске, как (Николя) Саркози, (Дональд) Трамп, (Ангела) Меркель, и запретить кому-либо говорить, что маска не нужна. Маска нужна всем", – цитирует РИА "Новости" Владимира Вольфовича.
В остальном же, считает лидер ЛДПР, с приходом Мишустина кабмин стал работать динамично, за год приняты важные решения, например, в части административной реформы и создания вакцины от COVID-19.
По его словам, Мишустин трудится почти круглосуточно, без выходных и отпусков, лично объехал 15 регионов страны, в то время, как другие премьеры "это делали за три года, за пять лет".
Действующий глава кабмина может стать вторым Петром Столыпиным в России, полагает Жириновский, и тогда "экономика забурлит".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



141
Источник
Похожие новости
15 января 2021, 01:25
Кто в печёнке у русского, американца и еврея: Норкин рассказал анекдот о стереотипах
15 января 2021, 11:30
Данные разведки США о крушении МН17 в Донбассе могут обнародовать
15 января 2021, 04:10
Кедми объяснил, чем Россия так сильно мешает США. Всё дело в любимом способе решения проблем
15 января 2021, 00:30
Появились слухи об отставке Набиуллиной
15 января 2021, 13:20
"Обобрать и обворовать" Крым: "Компромисс" Кравчука депутат разбил двумя фактами о полуострове
15 января 2021, 15:10
"Алёша, забудьте российские аэропорты": Жириновский раскрыл Навальному его будущее
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 января 2021, 00:30
«Сливайте воду с тепломагистралей, на Украине грядёт газовый Армагеддон!» – Соскин
15 января 2021, 01:25
Кто в печёнке у русского, американца и еврея: Норкин рассказал анекдот о стереотипах
15 января 2021, 00:30
В Раде зарегистрировали закон, разрешающий отобрать у украинцев последнее – в Киеве п...
15 января 2021, 00:30
США не вернут нам Крым и Донбасс – в Киеве призвали к «финскому сценарию»
15 января 2021, 09:40
Пушилин бежит в Россию? Спецоперация СБУ провалилась, едва начавшись
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 января 2021, 10:00
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущие погрустнели
13 января 2021, 00:50
Карасев: Запад осознал, что пора браться за украинских неонацистов
09 января 2021, 09:45
На Украину под видом вакцины Pfizer ввезли яд, — СБУ
15 января 2021, 01:25
Кто в печёнке у русского, американца и еврея: Норкин рассказал анекдот о стереотипах
12 января 2021, 03:45
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: "Деньги дойдут, но..."
13 января 2021, 00:50
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР озадачены
14 января 2021, 01:35
Владелец "Адлера" о штурме "вежливых людей": Натовцы "корректно высадились" на русский корабль
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.