Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Осторожно, юань в резервах!
Международный день Нельсона Манделы
Правительство Украины запретило выплачивать вознаграждения в госкомпаниях
Заксобрания ЦФО начали сбор предложений о коррекции пенсионной реформы
Главная / В России

Жириновский требует от Евросоюза триллион евро

18 июля 2018, 15:39  •  56 • В России

В дни столетия расстрела последнего русского царя Николая II страна гадает: кто все-таки в этом был виноват, с кого спрашивать? Не из космоса ведь большевики на Русь свалились. Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский уверен: «большевистский эксперимент» в нашей стране провел Запад. И чтобы ему, Западу этому, неповадно было, глава ЛДПР намерен подать на Евросоюз иск. На... триллион евро.

По сравнению с объемом экономики ЕС в 21,7 триллионов «евриков» - это, в общем, сущие пустяки.

«Евросоюз должен заплатить русскому народу за то, что территорию России использовали для эксперимента по строительству коммунизма», - пояснил Жириновский в беседе с журналистами.

У «КП», конечно, возникли вопросы. Ну хотя бы - почему именно триллион?

- По цифре - это наша предварительная оценка потерь от переворота 1917 года. А по механизму - мы пока обдумываем, как правильно реализовать идею, - пояснил пресс-секретарь Жириновского Александр Дюпин.

Но поддержали такое начинание далеко не все.

- Попытка построения коммунизма была предпринята нашим народом и не навязывалась кем-то извне, - говорит историк Борис Юлин. - Идеи социальной справедливости, равенства, общественной собственности на средства производства существовали издревле: и на Западе, и на Востоке, и на Руси (та же крестьянская община). При чем тут Евросоюз? В нынешнем виде он сложился лишь в конце 20-го века. Если идеи коммунизма кому-то не нравятся - это его личное дело. Этак любые африканские вожди могут предъявить Москве иск за то, что мы некогда помогли им выбраться из феодального строя (СССР оказывал странам Африки обширную помощь в деле «освобождения от колониального гнёта» и «построения социализма» - прим. ред.).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

56
Источник
Похожие новости
18 июля 2018, 02:39
Аксенов: Встреча Путина и Трампа - первый шаг к международному признанию Крыма
18 июля 2018, 02:39
Минобороны России готово к сотрудничеству с США
17 июля 2018, 16:54
Алтайская Чапман: что известно о Марии Бутиной, задержанной в США по подозрению в шпионаже

18 июля 2018, 15:39
Жириновский требует от Евросоюза триллион евро
18 июля 2018, 12:24
ФСБ: Из Словакии экстрадирован член банды Басаева
17 июля 2018, 23:24
Айсен Николаев, врио главы Республики Саха (Якутия): Мост через Лену соединит наше прошлое и настоящее - с будущим
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
13 июля 2018, 18:39
Родные украинского диверсанта на суде кричали «Слава Украине» и желали приставам гореть в аду
12 июля 2018, 15:09
Россия изгоняет Турцию из Сирии
14 июля 2018, 12:24
СМИ: Порошенко выступал перед пустым залом на саммите НАТО
12 июля 2018, 08:39
ВКС и морской авиации России попытаются «перекрыть кислород» над Балтийским морем
15 июля 2018, 04:54
О том, как Россия победила на ЧМ-2018
14 июля 2018, 20:56
Новое переселение народов. Зачем поджигали Ближний Восток?
13 июля 2018, 02:24
Деньги, секс и шпионаж: Как Карина Цуркан собирала госсекреты России и миллионы долларов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.