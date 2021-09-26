Жириновский сравнил действия КПРФ с предательством

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал попытку КПРФ организовать митинги после выборов.

«Очень печально, что некоторые партии подыгрывают тем, кто готов с улыбкой всадить нож в спину нашей родины. Стыдно, когда парламентская партия сотрудничает с «пятой колонной», а через нее с антироссийскими зарубежными центрами», — сказал политик.

Он также указал, что КПРФ дала западным СМИ повод заявить об отрицательной оценке результатов выборов российским обществом.

Кроме того, Жириновский назвал постыдным подыгрывание антипрививочным настроениям в период предвыборной кампании.

Ранее в этот же день КПРФ организовала несанкционированную акцию в Москве, собрав 400 человек, включая журналистов и блогеров. Поводом для демонстрации стало несогласие с результатами онлайн-голосования на выборах в Госдуму РФ в Москве. Акция не была одобрена из-за эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса.

Президент России Владимир Путин в субботу назвал прошедшие выборы в Госдуму РФ легитимными и открытыми.

22 сентября глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщил, что специалисты технической группы подтвердили правильность расшифровки онлайн-голосов москвичей. Он отметил, что обеспечение открытости как самого процесса голосования, так и подсчета голосов — приоритетная задача общественного штаба.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке.

Дистанционное голосование началось в Москве 17 сентября в 8:00 и завершилось 19 сентября в 20:00. Итоговая явка тех, кто зарегистрировался онлайн, составила 96,5%.

Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).