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Жириновский спрогнозировал упразднение Пенсионного фонда России

25 ноября 2020, 02:35  •  63 • Политика
Пенсионный фонд России может быть устранен из-за цифровизации, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
По словам депутата, в будущем россияне будут получать пенсии напрямую из бюджета.
«Пенсионный фонд, скорее всего, будет упразднен. Это огромное количество чиновников, помещений. Это огромная бюрократическая структура, и пенсии платить будут напрямую гражданам, такая цифровизация», — цитирует Жириновского 24 ноября «РИА Новости».
18 ноября Минтруд предложил изменить условия для единовременной выплаты пенсионных накоплений. Проработать этот вопрос в ведомстве попросили Пенсионный фонд России (ПФР) совместно с участниками рынка. По мнениию экспертов, изменения могут привести к тому, что добавка к пенсии значительно превысит 1 тыс. рублей в месяц.

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