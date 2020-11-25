Жириновский спрогнозировал упразднение Пенсионного фонда России

Пенсионный фонд России может быть устранен из-за цифровизации, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По словам депутата, в будущем россияне будут получать пенсии напрямую из бюджета.

«Пенсионный фонд, скорее всего, будет упразднен. Это огромное количество чиновников, помещений. Это огромная бюрократическая структура, и пенсии платить будут напрямую гражданам, такая цифровизация», — цитирует Жириновского 24 ноября «РИА Новости».

18 ноября Минтруд предложил изменить условия для единовременной выплаты пенсионных накоплений. Проработать этот вопрос в ведомстве попросили Пенсионный фонд России (ПФР) совместно с участниками рынка. По мнениию экспертов, изменения могут привести к тому, что добавка к пенсии значительно превысит 1 тыс. рублей в месяц.