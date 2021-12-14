Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Свои же..." Против России устроили бунт на весь мир
Не большой, не маленький - хороший. Загадочное заявление Путина стало цитатой не...
Украина становится "взрывоопасной": Русские дипломаты указали на угроз...
Бей Литву, чтоб Европа боялась: Китай растерзал прибалтийского карлика
Главная / Политика

Жириновский спрогнозировал сроки начала боевых действий на Украине

14 декабря 2021, 13:45  •  146 • Политика
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политик призвал Россию предъявить ультиматум Западу
Слухи о потенциальном военном конфликте на территории Украины в последнее время активно обсуждаются в СМИ. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский дал свой прогноз относительно даты начала боевых действий. По его мнению, до полномасштабной войны осталось всего два месяца.
В эфире партийного телеканала политик заявил, что конфликт может начаться в феврале следующего года прямо во время Олимпийских игр. Он также отметил, что боевые действия в первую очередь коснутся юго-восточного региона Незалежной, то есть Донбасса.
Россия должна помочь мирным жителям ДНР и ЛНР в случае реальной угрозы, считает он. Жириновский призвал изгнать украинскую армию с территории молодых республик, если ВСУ вторгнутся туда. 
Жириновский подчеркнул, что целью нашей страны должна являться помощь мирному населению Донбасса, а не дальнейшее продвижение вглубь Украины, если ее граждане "не попросят прийти".
Парламентарий считает необходимым властям Незалежной и их западным кураторам ультиматум о готовности России защитить мирных жителей Донбасса в том случае, если Украина пойдет на обострение боевых действий.
Кстати, в Европейском парламенте тоже не исключают, что в скором времени на Украине могут начаться боевые действия. По мнению депутата от Франции Тьерри Мариани, война – это единственный способ для Владимира Зеленского сохранить кресло главы государства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



146
Источник
Похожие новости
14 декабря 2021, 00:20
Бей Литву, чтоб Европа боялась: Китай растерзал прибалтийского карлика
14 декабря 2021, 04:25
Русский на Су-27 заставил француза понервничать: Видео манёвра разлетелось по миру
14 декабря 2021, 06:10
"Похороним пол-Украины": Генерал СБУ поспорил с Зеленским о танках на Красной площади
14 декабря 2021, 00:20
Польский посол доходчиво объяснил Украине, почему ей не место в ЕС
14 декабря 2021, 00:20
Золотой самовар, элитный алкоголь и "царское барокко": Что скрывал у себя дома сельский депутат
14 декабря 2021, 00:20
"Небензя своё дело знает": Сатановский объяснил, почему Россия против новой резолюции СБ ООН
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 декабря 2021, 00:20
Бей Литву, чтоб Европа боялась: Китай растерзал прибалтийского карлика
14 декабря 2021, 04:25
Русский на Су-27 заставил француза понервничать: Видео манёвра разлетелось по миру
14 декабря 2021, 06:10
"Похороним пол-Украины": Генерал СБУ поспорил с Зеленским о танках на Красн...
14 декабря 2021, 00:20
Польский посол доходчиво объяснил Украине, почему ей не место в ЕС
14 декабря 2021, 09:05
Лукашенко приготовил Украине сюрприз на десятки миллионов долларов
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 декабря 2021, 01:10
Корабль ВМС Украины остановил провокацию после звонка Зеленскому. Интересное совпадение
09 декабря 2021, 04:45
В Киеве заговорили об уступках России, но тут же выставили условие
08 декабря 2021, 00:10
Байден подставил Офис Зеленского. В Киеве уже не ждут звонка главного "партнёра"
07 декабря 2021, 22:25
Во время онлайн-саммита президентов Вашингтон послал в Киев сигнал по "войне" с Москвой
11 декабря 2021, 04:00
Ответ русских на инцидент с судном "Донбасс" возмутил ВМС Украины
11 декабря 2021, 04:00
Авиакатастрофа 1966 года вызвала новые вопросы: Спустя полвека там нашли несметные богатства
08 декабря 2021, 07:45
"Озабоченный" Украиной Макрон вывел из себя жителей Франции: "Хватит!"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.