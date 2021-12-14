Жириновский спрогнозировал сроки начала боевых действий на Украине

Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Политик призвал Россию предъявить ультиматум Западу

Слухи о потенциальном военном конфликте на территории Украины в последнее время активно обсуждаются в СМИ. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский дал свой прогноз относительно даты начала боевых действий. По его мнению, до полномасштабной войны осталось всего два месяца.

В эфире партийного телеканала политик заявил, что конфликт может начаться в феврале следующего года прямо во время Олимпийских игр. Он также отметил, что боевые действия в первую очередь коснутся юго-восточного региона Незалежной, то есть Донбасса.

Россия должна помочь мирным жителям ДНР и ЛНР в случае реальной угрозы, считает он. Жириновский призвал изгнать украинскую армию с территории молодых республик, если ВСУ вторгнутся туда.

Жириновский подчеркнул, что целью нашей страны должна являться помощь мирному населению Донбасса, а не дальнейшее продвижение вглубь Украины, если ее граждане "не попросят прийти".

Парламентарий считает необходимым властям Незалежной и их западным кураторам ультиматум о готовности России защитить мирных жителей Донбасса в том случае, если Украина пойдет на обострение боевых действий.

Кстати, в Европейском парламенте тоже не исключают, что в скором времени на Украине могут начаться боевые действия. По мнению депутата от Франции Тьерри Мариани, война – это единственный способ для Владимира Зеленского сохранить кресло главы государства.