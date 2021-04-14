Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия отказала Украине
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот у...
"Сушка" вальнула Boeing": Голландская версия переговоров после кр...
Украинский морпех Вадим Сухаревский первым открыл огонь по мирным людям в Славян...
Главная / Политика

Жириновский сообщил об уходе Зюганова

14 апреля 2021, 14:50  •  64 • Политика
Владимир Жириновский. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Кадровые перестановки могут привести к расколу среди коммунистов, предупредил либерал-демократ
В Коммунистической партии России (КПРФ) грядет смена лидера. Место Геннадия Зюганова займет, скорее всего, зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. Об этом сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
По его данным, новый руководитель КПРФ будет избран на съезде партии 24 апреля.
"Геннадия Андреевича будут рекомендовать. Я с ним говорил, он возьмет самоотвод",
– рассказал Жириновский журналистам в среду, 14 апреля. По его оценке, после смены лидера в рядах КПРФ начнется раскол, передает ИА REGNUM. В связи с грядущими событиями Владимир Вольфович предлагает усилить охрану на съезде КПРФ.
Сам Зюганов отказался комментировать информацию о своей грядущей отставке.
"Жириновский заявил – ему и задавайте вопрос",
- приводит слова политика «Говорит Москва». При этом Зюганов подтвердил, что Афонин возглавляет кадровую комиссию партии и на ближайшем съезде озвучит свои предложения.
Геннадию Зюганову в июне 2021 года исполнится 77 лет. Он занимает должность председателя ЦК КПРФ с 1994 года и возглавляет думскую фракцию партии.
Владимир Жириновский на днях отпразднует 75-летний юбилей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
14 апреля 2021, 01:05
Зачем США гонит корабли в Чёрное море: Баранец выдал неприятное для Украины объяснение
14 апреля 2021, 02:55
Лоферы за тысячу долларов и новое лицо. Журналисты не узнали Порошенко
14 апреля 2021, 01:05
Сенатор в США не смог сдержать эмоций: "Байден, Харрис. При всём уважении, поднимите задницу!"
14 апреля 2021, 12:05
Короткий ответ Шойгу заставил Байдена звонить в Кремль
14 апреля 2021, 02:55
"Байдену лучше высказывать свои озабоченности Зеленскому": В Госдуме оценили переговоры с Путиным
14 апреля 2021, 11:10
Встреча Путина с Байденом может обернуться грандиозным скандалом - политолог
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 апреля 2021, 01:05
Зачем США гонит корабли в Чёрное море: Баранец выдал неприятное для Украины объяснени...
14 апреля 2021, 02:55
Лоферы за тысячу долларов и новое лицо. Журналисты не узнали Порошенко
14 апреля 2021, 01:05
Сенатор в США не смог сдержать эмоций: "Байден, Харрис. При всём уважении, подни...
14 апреля 2021, 04:45
Хватит и одной дозы: Аргентинских учёных удивил эффект "Спутника V"
14 апреля 2021, 12:05
Короткий ответ Шойгу заставил Байдена звонить в Кремль
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 апреля 2021, 14:25
После демарша Эрдогана русским напомнили слова Петра I о "троих", которым нельзя доверять
11 апреля 2021, 08:00
"Спутник V" не спасёт - слишком поздно: В Европе признали горькую правду
09 апреля 2021, 14:45
Путин категорично ответил на требование Меркель по Донбассу
11 апреля 2021, 02:30
"Украина развязывает войну, но…": Киеву намекнули на неожиданную альтернативу угрозам
11 апреля 2021, 21:45
Русские не ссорятся с Турцией, просто бьют по больным точкам. Каким будет наказание?
08 апреля 2021, 00:15
Ядерный "сюрприз" на границах России: Казахстан решил испытать судьбу
09 апреля 2021, 18:25
Американцы обрушились на Байдена: "Лавров прав..."
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.