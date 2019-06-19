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Жириновский со скандалом покинул заседание Госдумы

19 июня 2019, 18:54  •  55 • Политика
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в среду, 19 июня, покинул заседание Госдумы в знак протеста против того, что депутаты большинством голосов отклонили инициативу его фракции. Политик и его сторонники предлагали упростить порядок получения гражданства России для иностранцев и лиц без гражданства, которые по национальности являются русскими.
«Мне противно с вами находится, когда вы не голосуете за закон в пользу большинства наших граждан», — заявил Жириновский с трибуны, его слова приводит РЕН ТВ.
Такое решение народный избранник назвал «позором». Он добавил, что ему «не по пути» с парламентом, который отказывает в праве «стать русскими» миллионам соотечественников, проживающих за рубежом.
Инициаторами законопроекта выступили Алексей Диденко, Ярослав Нилов, Сергей Иванов и Алексей Шерин. Документ упрощает процедуру получения паспорта РФ носителям русского языка, а также сокращает сроки рассмотрения заявлений о приеме в гражданство с шести до трех месяцев.
Согласно инициативе, чтобы получить российское гражданство, родственники заявителей по прямой восходящей линии должны ранее проживать на территории бывшей Российской империи, СССР и России. Также они должны переехать в Россию на постоянное место жительства и отказаться от гражданства иностранного государства.
Законопроект также распространяется на «иностранных лиц без гражданства», которые владеют русским языком и регулярно используют его во всех сферах жизни. Признание носителем будет осуществляться по результатам собеседования.

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