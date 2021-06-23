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Жириновский сказал, как заставить всех привиться: "Быстро побегут делать!"

23 июня 2021, 23:35  •  129 • Политика
Жириновский потребовал ввести в России тотальные ограничения для граждан, отказывающихся прививаться от COVID-19. "Быстро побегут все делать прививки!" - заявил глава ЛДПР.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал решить проблему вакцинации населения в России путём введения тотальных ограничений для граждан. Политик подчеркнул, что в армии России все давно привиты, потому что там дисциплина и порядок.
Жириновский предложил начать с того, чтобы не пускать детей в детские сады и школы, если их родители не сделали прививку. Также глава ЛДПР считает, что граждане без прививок должны быть лишены права голосовать на выборах, работодатели не должны брать на работу не прошедших вакцинацию сотрудников.
Быстро побегут все делать прививки!
- заявил Жириновский.
Он подчеркнул, что в ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 шутить нельзя. Потому что это угроза государству, добавил Жириновский.

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