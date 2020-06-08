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Жириновский сделал США недвусмысленный намёк: "Наступает тишина. Кладбищенская…"

08 июня 2020, 22:00  •  114 • В мире
Депутат Владимир Жириновский заявил, что в США "доигрались, началась революция", и сделал недвусмысленный намёк на кончину Америки: "После шума наступает тишина. Кладбищенская…"
Свою точку зрения на ситуацию с массовыми протестами в США, которые сопровождаются погромами и убийствами, высказал депутат Госдумы Владимир Жириновский.
"В США верхи не могут, а низы не хотят, - высказался парламентарий в своём личном Telegram-канале. - Доигрались, началась революция".
По мнению Жириновского, "демократы проиграли всё, и поэтому всё время мешали (президенту США Дональду) Трампу управлять Америкой". Вот именно это, как считает депутат, и видели "низы". И "зашевелились": "решили, а давай устроим заварушку".
А после Жириновский сделал США недвусмысленный намёк на кончину Америки, подчеркнув, что "после шума наступает тишина. Кладбищенская…"
Фото: скриншот Telegram-канал "Жириновский"

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