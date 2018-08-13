|
Жириновский решил сменить расшифровку аббревиатуры ЛДПР
13 августа 2018, 20:39 • 102 • Политика
Жириновский намерен зарегистрировать новое название ЛДПР.
Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил о намерении сменить расшифровку названия партии. Предполагается, что новое название политической силы будет звучать как Легендарная державная партия России.
Жириновский пояснил, что партия уже зарегистрирована под двумя названиями. Первое название - Либерально-демократическая партия. Второе - ЛДПР, сочетание заглавных букв первого названия партии. Теперь Жириновский планирует зарегистрировать третье.
Он пояснил, что новое название выбрано таким образом, чтобы соответствовать аббревиатуре ЛДПР.
Подпишитесь на нас
102
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
12 августа 2018, 16:54
|
10 августа 2018, 08:10
|
08 августа 2018, 00:54
|
11 августа 2018, 18:09
|
09 августа 2018, 09:24
|
07 августа 2018, 14:54
|
10 августа 2018, 11:24