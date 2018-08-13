Жириновский решил сменить расшифровку аббревиатуры ЛДПР

Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил о намерении сменить расшифровку названия партии. Предполагается, что новое название политической силы будет звучать как Легендарная державная партия России.

Жириновский пояснил, что партия уже зарегистрирована под двумя названиями. Первое название - Либерально-демократическая партия. Второе - ЛДПР, сочетание заглавных букв первого названия партии. Теперь Жириновский планирует зарегистрировать третье.

«Сейчас мы даем еще одну регистрацию третьего названия партии - Легендарная державная партия России», - заявил лидер ЛДПР.

Он пояснил, что новое название выбрано таким образом, чтобы соответствовать аббревиатуре ЛДПР.