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Жириновский решил сменить расшифровку аббревиатуры ЛДПР

13 августа 2018, 20:39  •  102 • Политика
Жириновский намерен зарегистрировать новое название ЛДПР.
Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил о намерении сменить расшифровку названия партии. Предполагается, что новое название политической силы будет звучать как Легендарная державная партия России.
Жириновский пояснил, что партия уже зарегистрирована под двумя названиями. Первое название - Либерально-демократическая партия. Второе - ЛДПР, сочетание заглавных букв первого названия партии. Теперь Жириновский планирует зарегистрировать третье.
«Сейчас мы даем еще одну регистрацию третьего названия партии - Легендарная державная партия России», - заявил лидер ЛДПР.
Он пояснил, что новое название выбрано таким образом, чтобы соответствовать аббревиатуре ЛДПР.
«Во всех трех случаях – ЛДПР, а расшифровка разная», - сказал Жириновский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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