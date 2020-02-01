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Жириновский рекомендует: В эпидемию никаких поцелуев, театров и ресторанов!

01 февраля 2020, 19:09  •  20 • В России

Владимир Жириновский направил правительству РФ предложения по борьбе с китайским коронавирусом.

- Мы обратились к правительству с предложением принять еще более жесткие меры: прекратить любое транспортное сообщение с Китаем (туда пускаем, сюда - нет), подготовить инфекционные блоки, чтобы туда запускать всю группу, в которой нашелся заболевший, и держать по две недели. Просто тепловизора недостаточно: сегодня у человека температуры еще нет, а через 2 дня начался процесс. Подготовить бригады инфекционистов с привлечением студентов медицинских вузов и волонтеров, - рассказал он «Комсомолке».

И дал несколько советов соотечественникам, как уберечься от заразы.

- В театры не ходить, в рестораны не ходить. У меня на дверях уже 20 лет вывеска: «Никаких поцелуев, объятий и рукопожатий!». Шел тут, меня опять обнимают и целуют - ну что ты будешь делать! Отталкивать не могу, а контакт прямой! Нельзя также показывать рекламу с поцелуями с животными - это в целях нашей безопасности, - призывает ВВЖ.

Вирус-убийца 2019-nCoV: что это такое?
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При этом политик полагает, что ударивший по Китаю вирус выгодно используют американцы.

- Все спровоцировано. Все это против китайцев. Ухань как Москва, кругом лаборатории. Первой известила о вирусе американская газета The New York Times. Откуда узнала? Тут же эвакуация американского генконсульства - куда вы так торопитесь? Дипломаты уезжают последними. В войну сидят, а тут уехали. Нынешняя ситуация помогает добиться нужного торгового соглашения с Китаем в пользу Трампа. В ноябре он снова выиграет выборы, - уверен Жириновский.

Коронавирус в КНР
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Напомним, в пятницу стало известно о двух случаях появления коронавируса на территории России. Заболевшие в Забайкальском крае и Тюменской области - граждане КНР.

Коронавирус добрался до России.В России выявили два первых случая заражения коронавирусом. Но власти советуют не паниковать

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