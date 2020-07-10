Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Скажешь ещё слово, здесь и ляжешь": Как танки НАТО были остановлены о...
Доказано Китаем, подтверждено экспертами: Русская версия в деле MH17 рушится на ...
Хазин раскрыл план свержения Путина: "Я могу ошибаться, но..."
ВСУ несут массовые потери в Донбассе: Горят боевики и танки
Главная / В России

Жириновский рассказал, кто просил Фургала возить коробки с деньгами в Москву

10 июля 2020, 21:25  •  186 • В России

Политик Владимир Жириновский сделал сенсационное признание. Хабаровского губернатора Сергея Фургала заставляли возить коробки с деньгами в Москву. На это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: «Такие слова должны быть подкреплены доказательствами. В противном случае, те, кто упоминался, могут за себя заступиться в рамках действующего закона...». В эфире Радио «КП» Жириновский попытался подтвердить свои слова.

- Доказательства одни. Прежняя администрация (хабаровская, - ред.), сотрудник аппарата, он подошел к Фургалу, когда он уже в должность вступил, сказал, что надо вот собрать коробочку с деньгами, - пояснил политик. - И он отвезет в Москву, как это делал, может, раз или два раза. Поэтому надо найти этого чиновника. В Хабаровске - вот они могут сказать что-то.

Жириновский сказал, что эта фраза промелькнула во время их разговора с Фургалом.

- Я его расспрашивал, как дела идут, на него начались гонения. Он перечислял проблемы, которые возникли у него. И как-то он сказал, что вот чиновник ко мне пришел, фамилию не стал называть, сумму не стал называть. Вот обратился к Фургалу, чтобы он тоже бы выделил какие-то средства, - поделился он.

- Это взятка, получается? - уточнил журналист «КП».

- Нет, это не взятка, это дань. В свое время в советский период из Ташкента, из Тбилиси просто везли и все. У них даже не просили. Это как бы уважение. И я сказал Фургалу: ни копейки никому! Но вот такой намек ему со стороны чиновника прошлого аппарата был. Я это говорю со слов Сергея Ивановича. Ко мне с этим никто не обращался, а я пытался только помочь губернатору. Где-то у него это проскочило, - ответил Жириновский.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



186
Источник
Похожие новости
09 июля 2020, 22:25
«Президент Обама очень недоволен!»: Запись беседы Порошенко и вице-президента Байдена о диверсии в Крыму
09 июля 2020, 18:25
Аксенов прокомментировал причастность Киева к диверсиям в Крыму
09 июля 2020, 19:25
«Как стать президентом в 42 года»: Дмитрий Медведев откровенно ответил на вопросы о работе в правительстве, Путине и своей семье
10 июля 2020, 16:25
Дмитрий Песков - о заявлении Владимира Жириновского: Слова о Фургале и деньгах должны быть подкреплены доказательствами
09 июля 2020, 18:25
Президент «командировал» Агентство стратегических инициатив (АСИ) в регионы
09 июля 2020, 17:55
«Принимая во внимание позитивные тенденции»: в Москве с 13 июля откажутся от обязательного масочного режима на улицах
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 июля 2020, 01:00
Доказано Китаем, подтверждено экспертами: Русская версия в деле MH17 рушится на глаза...
10 июля 2020, 13:00
ВСУ несут массовые потери в Донбассе: Горят боевики и танки
10 июля 2020, 03:00
"Ночной кошмар" для ПВО и угроза Курилам: Фото секретной японской ракеты сл...
10 июля 2020, 01:00
Что не так в деле Фургала: Криминал сросся с властью или "конкретные пацаны"...
10 июля 2020, 03:00
Русских солдат до сих пор с благодарностью вспоминают в Афганистане: Всё из-за США
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 июля 2020, 10:00
Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
07 июля 2020, 05:00
Британию ждёт "ответный удар" Москвы? Посольство России ответило на санкции Лондона
10 июля 2020, 13:00
ВСУ несут массовые потери в Донбассе: Горят боевики и танки
08 июля 2020, 09:00
У Америки есть план перестройки. Он страшен
07 июля 2020, 05:00
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России не будет терпеть - Кнутов
05 июля 2020, 11:00
Названы места размещения "убийцы" Крымского моста
07 июля 2020, 07:00
Сохранится ли за С-400 статус передового инструмента ПРО? События в небе Сирии смешали карты военным обозревателям
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.