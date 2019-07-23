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Жириновский раскрыл Зеленскому рецепт мира в Донбассе
23 июля 2019, 18:39 • 90 • Политика
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский перечислил шаги, которые надо предпринять президенту Украины Владимиру Зеленскому чтобы урегулировать вооруженный конфликт на юго-востоке страны.
«Полностью отвести все войска от границ ДНР и ЛНР, убрать блокаду, восстановить все связи с Донбассом, предоставить жителям юго-востока Украины право свободно использовать русский язык, получить автономию, свою полицию, суды», — сказал политик, его слова приводит «РИА Новости» во вторник, 23 июля.
Как подчеркивает Жириновский, если в Донбасс отправят «головорезов» из батальона «Азов», то Киеву не удастся добиться мира в неподконтрольном регионе.
Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.
«Азов» — один из батальонов, который финансировался из частных источников и участвовал в силовой операции в Донбассе. Позже полк вошел в состав нацгвардии. В России против бойцов «Азова» возбуждено несколько уголовных дел о похищении людей, истязании и применении запрещенных средств и методов ведения войны.
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