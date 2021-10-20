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Жириновский раскрыл план Эрдогана по воссозданию Османской империи

20 октября 2021, 21:00  •  92 • Политика
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лидер Турции мечтает отхватить, в том числе, и российский Крым
Президент Турции Реджеп Тайин Эрдоган мечтает восстановить Османскую империю в границах XVI века. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы "Соловьев live" на радиостанции "Вести ФМ" в среду, 20 октября.
"Сегодня Турция раскрылась окончательно. Эрдоган – смелый политик – все планы выложил. Он указал границы османского государства, которое он хотел бы восстановить – от Кабула до Стамбула. Плюс Северная Африка", – сказал политик.
По его мнению, Эрдоган начнет расширение границ с районов северной Сирии и на этом не остановится. Он протянул свои "щупальца" до Афганистана на южном направлении, а на севере – до Молдавии. Кроме того в сферу его интересов входит Крым, который является "золотой мечтой" Эрдогана, где он хотел бы водрузить турецкий флаг, а также северный и южный Кавказ. Жириновский отметил, что на территории Турции проживают черкесы и крымские татары.
"Он лелеет мечту направить их всех "на родину". Наши кавказские народы: карачаевцы – это турецкий язык. Кабардино-балкарцы, кумыки, аварцы – это турецкий язык", – пояснил лидер либеральных демократов.
Жириновский полагает, что Анкара также намерена поглотить Каспий, захватив земли Туркменистана и Казахстана, в результате чего "русским останется одна Астрахань".
"Он никогда этого не получит. Но мечтать-то хочется. Он любит это дело. Великая история", – резюмировал политик.
Напомним, 18 октября в ходе своего выступления в парламенте Анголы Эрдоган сделал резкий выпад в сторону Совета Безопасности ООН. В частности, турецкий лидер он усомнился, что организация по-прежнему имеет право "решать судьбы человечества", т.к. мир изменился, государств в ней "больше пяти", а значит они не должны быть брошены "на произвол горстки стран-победителей во Второй мировой войне".
В Москве экспертное сообщество весьма критически отреагировало на это заявление, назвав его хамским и призвав поставить Эрдогана на место. А вот глава МИД РФ Сергей Лавров спокойно отнесся к мнению турецкого лидера, согласившись, что и ООН, и Совбез нужно "адаптировать" к новым реалиям.

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