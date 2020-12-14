Жириновский раскрыл детали тайных переговоров с Эрдоганом

Владимир Жириновский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Турецкий лидер обратился к российскому политику с просьбой

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский признался, что имел секретную беседу с турецким президентом Реджепом Эрдоганом. По словам политика, его визави просил о содействии в заключении договора сотрудничества с нашей страной.



Такими откровениями лидер фракции либералов и демократов поделился на шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Жириновский отметил, что Анкара могла бы стать членом таких объединений, как ШОС и ЕврАзЭС. Однако что-то пошло не так, и в итоге турецкое государство ополчилось на Россию и стало ее заклятым врагом.

При этом политик также убежден, что все европейские государства плохо относятся к Москве. Для стран Запада Россия – злейший неприятель, отмечает "URA.RU".

К слову, недавно Владимир Жириновский заявлял, что война с Прибалтикой пойдет русским на пользу. По его мнению, российскому обществу не хватает сплоченности.