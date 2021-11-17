Жириновский "задел за живое": "В России десятилетиями уничтожалось национальное самосознание"

Жириновский задел за живое, говоря о мигрантах в России. По словам политика, в стране десятилетиями уничтожалось национальное самосознание.

Глава ЛДПР обратил внимание на проблему нападений приезжих на жителей России. По мнению политика, инциденты происходят по всей стране, но о них быстро забывают, так как русское национальное самосознание уничтожалось десятилетиями.

Речь идёт об инцидентах, которые вызвали широкий общественный резонанс в последние месяцы. В частности, ряд громких происшествий с участием гостей с Кавказа случился в Москве и Подмосковье.

Владимир Жириновский сегодня задел за живое: "Каждый день по всей стране избивают русских. То в Новых Ватутинках, то в Лыткарине, то в Москве. Это происходит в метро, в парке, в магазине, просто на улице. Эти новости так и сыплются. Приезжие нападают, провоцируют, издеваются над местными жителями,

- отмечает Telegram-канал "Мадам Секретарь".

Кроме того, проблему с трудовыми мигрантами поднял также и мэр Москвы Сергей Собянин. Он заявил, что столице нужно меньше использовать труд мигрантов и больше привлекать на работу граждан России.

Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы,

- заявил столичный градоначальник.

То, что власти, наконец, обратили внимание на проблему, связывают с тем, что общество и эксперты перестали молчать и начали системно отстаивать свою позицию по вопросам миграции.

У власти много порядочных людей, которым нужна наша поддержка в таких вопросах. Надо понимать!

- подчёркивает "Мадам Секретарь".

Это мнение поддержал политолог Александр Сосновский. Он перепостил сообщение в своём Telegram-канале.