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Жириновский "задел за живое": "В России десятилетиями уничтожалось национальное самосознание"

17 ноября 2021, 23:25  •  143 • Политика
Жириновский задел за живое, говоря о мигрантах в России. По словам политика, в стране десятилетиями уничтожалось национальное самосознание.
Глава ЛДПР обратил внимание на проблему нападений приезжих на жителей России. По мнению политика, инциденты происходят по всей стране, но о них быстро забывают, так как русское национальное самосознание уничтожалось десятилетиями.
Речь идёт об инцидентах, которые вызвали широкий общественный резонанс в последние месяцы. В частности, ряд громких происшествий с участием гостей с Кавказа случился в Москве и Подмосковье.
Владимир Жириновский сегодня задел за живое: "Каждый день по всей стране избивают русских. То в Новых Ватутинках, то в Лыткарине, то в Москве. Это происходит в метро, в парке, в магазине, просто на улице. Эти новости так и сыплются. Приезжие нападают, провоцируют, издеваются над местными жителями,
- отмечает Telegram-канал "Мадам Секретарь".
Кроме того, проблему с трудовыми мигрантами поднял также и мэр Москвы Сергей Собянин. Он заявил, что столице нужно меньше использовать труд мигрантов и больше привлекать на работу граждан России.
Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы,
- заявил столичный градоначальник.
То, что власти, наконец, обратили внимание на проблему, связывают с тем, что общество и эксперты перестали молчать и начали системно отстаивать свою позицию по вопросам миграции.
У власти много порядочных людей, которым нужна наша поддержка в таких вопросах. Надо понимать!
- подчёркивает "Мадам Секретарь".
Это мнение поддержал политолог Александр Сосновский. Он перепостил сообщение в своём Telegram-канале.

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